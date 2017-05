Celiaci per moda: “6 milioni di italiani sono malati immaginari”

–Redazione– Il gluten free? In Italia è più che altro una moda, e il 10% dei cittadini dello Stivale segue una dieta sbagliata.

E’ quanto hanno denunciato gli esperti in occasione della settimana nazionale della celiachia, secondo cui dal 2012 le vendite a scaffale dei prodotti senza glutine sarebbero aumentate dell’80% circa, nonostante il numero di celiaci effettivi sia di 600mila soggetti, l’1% della popolazione.

Nel nostro Paese, sottolineano gli esperti, ogni anno si spendono 320 milioni di euro per prodotti senza glutine, ma di questi solo 215 derivano dagli alimenti erogati per la terapia dei pazienti celiaci. Di fatto, per l’Associazione Italiana Celiachia, sono circa 6 milioni gli italiani celiaci ‘per moda’ che sprecano ogni anno oltre 100 milioni di euro.

“Pur non potendo fare generalizzazioni, se non c’è motivo per consumare alimenti senza glutine si peggiora inutilmente la dieta – ha spiegato in merito Andrea Ghiselli di Alimenti e Nutrizione, uno dei Centri di ricerca Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria), riportato dal sito Dilei -. Non è un grosso peggioramento, si perde qualche proteina, qualche vitamina, usando i cereali tipicamente senza glutine, ma nulla di importante”.

“Il problema”, ha proseguito, “invece si verifica per il consumo di prodotti da forno senza glutine. In questi prodotti, per una corretta consistenza si deve ricorrere a presidi tecnologici, come il ricorso ad additivi, a grassi, a volte a zucchero. Un ulteriore problema è l’indice glicemico. Un alimento che non contiene glutine, ha generalmente un indice glicemico maggiore. Si tratta di un elemento almeno teoricamente peggiore. Insomma per qualsiasi cosa, anche in nutrizione, si deve tenere conto del rapporto rischio/beneficio. Se il beneficio non c’è, rimangono solo i rischi”