Corsa all’Eliseo: Macron in testa al 60%

–Redazione– Urne aperte in Francia, dove 47,6 milioni di francesi sono chiamati ai seggi per il ballottaggio per l’elezione del presidente della Repubblica. A sfidarsi nella corsa all’Eliseo sono Emmanuel Macron e Marine Le Pen.

Alle 17 l’affluenza alle urne in Francia è stata del 65,3%.

Lo comunica il ministero degli Interni. Nel 2012, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 71,96%, mentre al primo turno del 23 aprile scorso al 69,42%.

Secondo gli exit poll condotti prima della chiusura delle urne e citati dall’emittente belga RTBF, Macron è in testa con oltre il 60% dei voti tanto in Francia quanto nei Territori Oltremare. La RTBF non ha fornito i dettagli su chi ha realizzato le inchieste né sul numero di elettori che vi ha preso parte.

Macron ha votato con la consorte Brigitte nel seggio di Touquet, nel Pas-de-Calais, accolto da una folla di sostenitori: si è fermato a salutare e a farsi fare fotografie prima di entrare.

Marine Le Pen ha votato poco dopo nel seggio di Hénin-Beaumont nel Pas-de-Calais. La candidata del Front National ha stretto la mano a diversi sostenitori all’esterno del seggio, ha salutato alcune persone ed è ripartita in auto senza rilasciare dichiarazioni.

Il nuovo inquilino dell’Eliseo si insedierà al più tardi il 14 maggio: poche ore dopo lo scadere – alla mezzanotte del giorno precedente – del mandato di François Hollande.