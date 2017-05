Cristiano Malgioglio scatenato: “Ci ho provato con Icardi ma con Macron farei pazzie”

-Redazione- Cristiano Malgioglio si racconta ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, su Radio Cusano Campus, non risparmiando i nomi e i cognomi degli uomini che in questo momento catturano la sua intenzione, professionale e non solo.

Parole di stima, professionale ma non solo, sono quelle che il cantautore riserva a Emmanuel Macron e alla moglie Brigitte: “Io sono pazzo del nuovo presidente francese e della moglie Quello è un amore puro, non ha importanza l’età, che è soltanto un numero. Mi emozionano, mi piace vederli insieme. L’amore eterno non esiste, tutte le belle storie d’amore prima o poi finiscono, ma queste due persone si amano davvero alla follia. Chi critica lei non sa quel che dice, se una donna è più grande non può amare una donna più giovane?”.

“Scriverò una canzone per loro due, ho già in mente il titolo, ma non lo dico perché potrebbero anche copiarmelo” anticipa poi il cantautore: “Macron è molto amato dai gay, è talmente bono, talmente bello, che abbiamo tutti gli occhi per guardare. Sarà senza dubbio un grande presidente”.

Una parentesi ‘piccante’ poi, Malgioglio la apre sul mondo del calcio: “Mi piace Totti, che è un grande campione. Anche se il mio vero amore è l’argentino Maurito Icardi. Sono pazzo di lui, è l’uomo col quale mi vorrei fidanzare, è di un bono pazzesco, per lui sarei pronto a fare a pugni con Wanda Nara” confessa ancora sul calciatore conosciuto durante una trasmissione dello show di Chiambretti.

“Lui è di un bono pazzesco, mi piace perché è molto gentile, gli avevo promesso che avrei cucinato per lui, è un mio grandissimo fans, gli ho detto ‘verrò a casa tua e ti cucinerò la parmigiana’, lui mi ha detto che ci sarebbe stata anche Wanda Nara e io gli ho detto di mandarla via quel giorno. Se c’ho provato con Icardi? Sono pazzo di lui, è bello, è stupendo”.

Infine, per ciò che attiene ai suoi prossimi progetti: “Tra poco uscirà il mio ultimo disco. Vi anticipo il titolo del singolo, ‘mi sono innamorato di tuo marito’. Potrebbe essere il tormentone dell’estate”.