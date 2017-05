Di Battista lancia i vaccini gratuiti: ma in Italia lo sono già

–Redazione– Imbarazzo per Alessandro Di Battista che, ieri sera, ospite della trasmissione Piazza Pulita, su La7, ha lanciato la proposta di rendere gratuiti i vaccini.

Interpellato dal conduttore Formigli sulle critiche che il M5s ha ricevuto negli ultimi mesi, riguardo l’ambiguità del Movimento sull’importanza dei vaccini, Di Battista ha infatti risposto sostenendo che la proposta del suo partito è quella di renderli gratuiti, e che questo sarebbe più importante che renderli obbligatorie.

Presa di posizione a cui ha risposto a stretto giro il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, su Twitter, ricordandogli come, in Italia, funzioni: “Volevo informarvi che con il Piano Nazionale Vaccini in Italia i vaccini sono già gratuiti“, ha infatti scritto.

D’altronde, dallo scorso gennaio, il governo ha reso gratuite tutte le vaccinazioni. Prima, il pagamento variava da regione a regione.

Intanto, la stessa Lorenzin presenterà al Consiglio dei ministri di oggi una proposta per rendere obbligatori i vaccini per chi iscrive i propri figli alle scuole elementari, in modo da rendere più alta la copertura vaccinale.