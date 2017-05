Domenica 28 Maggio Onirogramma a Torino: Arte e Poesia

-Ivan Fassio-

Domenica 28 maggio a partire dalle 11 e fino alle 22, nell’ambito della mostra ONIROGRAMMA – con gli artisti Marius Ashblow, Benedetto Bonaffini, Riccardo Cecchetti, Romina Di Forti, Josh Fill, Giorgio Muschietti, Sara Menichino, Gabriele Operti, Ivan Pantaleo, Nadia Sponzilli – , Il Circolo Virtuoso in via San Secondo 66 a Torino presenta una serie di proiezioni, letture e progetti con il live painting informatico di Marius Ashblow e le poesie di Davide Bava, Concetta Di Forti, Ennio Onnis, Salvatore Sblando e Nadia Sponzilli. ArticoloTRE / AR? presenta qui una scelta di testi critici dedicati agli artisti esposti al Circolo Virtuoso.

Scritture oniriche di modernariato digitale di Marius Ashblow

Strutture urbane sommerse, salvate e irraggiate di Benedetto Bonaffini

Sognanti disegni da parati e sculture a tela di Romina Di Forti

Copertine esperienziali e acquerelli esistenziali di Josh Fill

Sguardi pittorici e profili identitari di Sara Menichino

Situazioni notturne e incisioni eroicomiche di Gabriele Operti

Città pensili e invisibili, scorci-gouache di Ivan Pantaleo

Carte nere mappe marine sottocosmiche di Nadia Sponzilli

Marius Ashblow

Disegno del futuro anteriore, ristabilimento di possibilità, labirinto maggiore per potenzialità contemplative, conoscitive divagazioni e perlustrazioni ataviche. Ecco la letteratura dell’emergenza, scavata in solchi eventuali, prescelti per proroga spazio-temporale. Non è più cantico, ma richiamo subliminale, l’urlo della sirena: animale.

Benedetto Bonaffini

La città del sole sopravvive sul piano del tecnigrafo. Se lo strumento agisce nel sogno, infiniti livelli agiscono sull’impianto stilistico. La storia dell’arte, la filosofia, il lento cristallizzato movimento, tanto inconscio, dell’idea e della storia incidono sull’urbanistica interna: post-moderna intuizione, di là da venire.

Romina Di Forti

Dalla vernice scaturisce una luce, talvolta. Come una mano che pulsa, un cuore che stringe a distanza ferite da non nutrire mai più con emissioni di plasma. Dal centro rinuncia, automatica, la massa dei sensi a patire dei venti la frivola patina, la frizzante viziosa atmosfera contemporanea. Così, il petto anticipa immagini che soltanto il principio d’indeterminazione giustificava.

Josh Fill

Il colore s’innesta con pudore romantico su un disegno che del grigio sfuma da minimo a immenso tutta la gamma: categoria dell’unione e del felice dispendio. Poi, come mano, a mo’ di megafono, la voce ne smorza ogni impeto con frammenti di luce più chiara, sussurri: un pallore allo specchio.

Sara Menichino

Uno sguardo si forma, si fissa a partire da una postura del volto, un vezzo affettuoso, una carezza di boccolo. Infine, a dipingerlo con tratto spontaneo, l’artista pittore ne adombra dolcissimo ogni tinta e colore, quasi a volerlo fermare in un chiaroscuro imposto dall’anima: fingitore per amor di passione.

Gabriele Operti

Il nero si avvicina alla presunta oscurità della notte, un buio che di questo colore possiede soltanto la luce. Intanto, un cane ulula al vento, accanto al canale del tempo: scorrente, passante, vibrante, così indifferente. Le forme mutano plastiche i propri contorni: impropria percezione ideale, al di là dell’umana visione.

Ivan Pantaleo

La forma geometrica è una sorta di alba o tramonto, un accidente del tempo a coronare un’umana struttura, caduca, antica per poco. Lo sguardo del disegnatore la incontra, come fosse, sfuggente, un’aura dell’infinito, un simbolo unico dell’architettura, del canto, di ogni linguaggio: bellissima musica effimera.

Nadia Sponzilli

Le mappe del cosmo sono cori perfetti su palchi regali, dove ogni nota riverbera su un milione, in infinità potenziale, di lettere: magia inconoscibile di tutte le lingue. Dal triangolo in equilibrio si espandono luci e non solo. Ogni pulviscolo utile al sapere vastissimo della continua creazione nello spazio del tempo: per dono, inazione, concepimento.