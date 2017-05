G7. Niente risorse per il Terzo Mondo, e lady Trump sfoggia una giacca da 50mila dollari

–Redazione– C’è chi parla di indelicatezza, chi di cattivo gusto.

Certo è che la decisione della first lady Melania Trump di “omaggiare” la Sicilia, mentre è in corso il G7 a Taormina, farà discutere a lungo.

Mentre i grandi del mondo hanno infatti deciso di negare all’Onu le risorse per aiutare -e salvare- 30 milioni di persone dalla fame, dalla guerra e dalla carestia, la moglie del presidente americano si è presentata in Sicilia con un soprabito da 51.500 dollari: una giacca floreale tridimensionale degli stilisti Dolce e Gabbana, coordinata da pochette sempre D&G.

E le polemiche non sono mancate: in molti, proprio a fronte del mancato stanziamento di risorse all’Onu, hanno evidenziato come coloro che rivestono ruoli pubblici dovrebbero, quantomeno, sfoggiare un minimo di sobrietà.