Gaffe della Casa Bianca: omesso il nome del “first gentleman” del Lussemburgo

–Redazione– Una foto con tutte le first lady, e un first gentleman, che però non viene citato.

E’ la gaffe in cui è incorsa la Casa Bianca, che ieri ha pubblicato una foto in cui vengono ritratte tutte le compagne dei leader della Nato a Bruxelles, assieme a Gauthier Destenay, marito del premier lussemburghese Xavier Bettel.

Nella didascalia, però, ecco che vengono citate tutti i nomi, tranne, appunto, quello di Destenay.

Lui, architetto, si è unito in matrimonio con il premier Xavier Bettel due anni fa, rendendolo il primo leader europeo a sposare un partner dello stesso sesso.