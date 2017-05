Galleria Moitre. L L di Amalia de Bernardis e Andrea Roccioletti

-Ivan Fassio-

Andrea Roccioletti / Amalia de Bernardis

Laboriosa Leggerezza

L L performance

Galleria Moitre Via Santa Giulia 37 bis – Torino

martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2017

il lavoro inizierà alle ore 19.30 e terminerà alle ore 22.00

l’ingresso libero è libero e gratuito

L L è una performance sulla leggerezza e sul peso.

E’ una performance sul volo e sullo stare fermi, sul movimento e sulla stabilità;

sulle conseguenze dell’estremizzazione di un gesto,

dove il movimento può diventare un perdersi,

e la stabilità un morire fermi.

E’ una performance sulla relazione, univoca e biunivoca.

Sulla colpa, e sulla punizione.

Un oggetto semplice, solido e archetipico

come un sasso, diventa veicolo e innesco per infiniti simboli.

E’ una performance sulla posizione dei corpi, per se stessi e nella relazione con l’altro:

paritario oppure subordinato, attivo oppure passivo.

E’ una performance che sposta continuamente l’attenzione dell’osservatore

dall’attesa dell’azione, all’azione e infine alle conseguenze di essa.

Andrea Roccioletti

Penso alla brutale quotidianità, malamente associata alla serenità.

È una gerla profonda, che se portata per lungo tempo sulle spalle, affligge, oscura le migliori intenzioni.

Non è questione di rendersene conto, è una condizione invece inquieta in quanto inevitabile.

Approntare delle difese è addirittura dannoso, portando il corpo al dolore dell’imprecisato, dell’insicurezza umana nei rapporti.

Ci si ferisce con delizia, ponendo una comodità di pensiero che rientra nel già detto, nel doverlo sapere senza dire, negandosi anche il confronto.

Servirebbe, mi domando, in sincerità?

In fondo ne dubito perché gli estremi sono il voltaggio di una condizione non solo comune ma anche rassicurante, segnali di una vitalità che dovrebbe portare l’individuo a rasentare l’autosufficienza.

Conoscersi significa lasciar perdere le illusioni e concentrarsi su ciò che si sa veramente su se stessi.

In fin dei conti, poco, ma soprattutto in modo approssimativo e mai definitivo.

Siamo una macchina voracemente segnata dal cambiamento e funzioniamo anche

in assenza di stimoli. Se si pensa è strano vedersi fermi. Al contrario possiamo far muovere tutto ciò che ci circonda, un oggetto, un dettaglio, corpi. Ci spostiamo ed urtiamo ciò che abbiamo intorno, giocando a ricostruire l’estetica di un mondo mai fuori posto, anche se riscontrassimo problematiche simili ad uno

scoglio in tangenziale.

C’è un cosciente lavoro di contenimento delle pulsioni, nessuno se ne vuole sottrarre. Non lo si vuole

fare in quanto ci serve. Negare è una costruzione architettonica solida, contro ogni omertà ed è la strada, in taluni casi, ad una serenità surrogata, ma che tale rimane.

Nello stadio del vuoto di ragionamento si galleggia, si può anche escludere di muoversi.

C’è la turbolenta vita ma chi mai si potrebbe negare che esista un fascino intimo, nel sottrarsi allo scontro, sostenendo su una mano le poche certezze, ad uso pubblico.

Capisco il matto quanto il saggio, ma sospetto sovente che il primo abbia l’arma dell’inadeguatezza, scambiata per pazzia.

Trovare le cose fuori posto per poter dire che qualcosa non va sta diventando un lusso,

una piccola rivoluzione personale. Si è incoscienti che nell’imperfezione si nasconde in potenza,

un progetto di idealità.

C’è lo siamo dimenticati e con il passare delle giornate, ci rimane da coprire il danno.

Che peccato perdere i difetti, a vantaggio di uno sfiancante lavoro di bellezza quotidiana nei rapporti.

