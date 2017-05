Giornalismo e narrazione della violenza sulle donne

-Elisabetta Cannone– Spesso non sono le aule dei tribunali il secondo luogo dove si consuma di nuovo la violenza su una donna.

A volte capita che per eccessiva fretta, pigrizia, ma anche a causa di un vecchio modo di pensare e di considerare uomini e donne, basandosi su stereotipi, pregiudizi di genere, negli articoli e nei servizi giornalistici, le vittime diventino se non colpevoli, complici.

È ovviamente giusto partire dal presupposto non solo giuridico ma anche civile che le accuse di un reato, specie di violenza, debbano essere provate per evitare che chicchessia, mentendo o alterando i fatti, possa procurare gravi danni a un’altra persona.

Detto questo però, certa stampa dovrebbe fare un onesto mea culpa su come viene narrata la violenza contro le donne. Basterebbe ad esempio non sedersi comodamente su cliché che abbandonati nelle aule dei tribunali trovano nuova vita nei nostri racconti.

Sarebbe deontologico e professionale, ad esempio, così come prevede la Carta di Treviso, non rendere riconoscibile la chi ha subito una violenza, non eccedere con sadica minuzia nei dettagli che tanto non aggiungono nulla alla cronaca, così come non scandagliare la vita privata di lei, se ha o meno altre relazioni, di che tipo, se ha una vita sociale attiva, esce la sera come se questo possa essere indicativo di qualche cosa, ancora oggi.

Perché se è giusto tenere un distacco, lo si deve fare su entrambi i fronti senza far proprie le tesi della difesa e insinuare chissà cosa. Gli aggettivi che descrivano la donna dovrebbero essere coerenti col fatto oggetto di cronaca e non dovrebbero ricalcare vecchi stereotipi dicendo della donna che ha un carattere esuberante, come voler dire che era eccessiva, o che ha un carattere forte come se significasse essere prevaricatore.

Non si dovrebbe creare nell’immaginario di chi legge la naturale equazione per cui l’uomo con problemi economici, magari disoccupato e/o geloso in un momento di raptus usa violenza su una donna.

Non c’è gelosia che giustifichi questo tipo di azioni, non c’è fine di un rapporto che possa essere considerata una attenuante.

Non si fa corretta informazione facendo intendere che una donna determinata possa mettere in crisi l’identità e la virilità di un uomo e che questo quindi possa essere quasi “giustamente” portato alla prevaricazione psicologica e fisica.

Scrivere di violenza non è mai facile, perché il rischio di banalizzare, di cadere in frasi fatte è sempre in agguato.

Ma si dovrebbe avere innanzitutto rispetto delle parole che si usano, sapendo che raccontano vite segnate da un episodio violento e che quelle parole in qualche modo arrivano a chi legge: possono sedimentare pregiudizi o farli vacillare.