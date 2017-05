Giornata Mondiale contro l’omofobia: gli Stati hanno l’obbligo di proteggere Lgbt

-Redazione- Giornata mondiale contro l’omofobia.

Con appelli e manifestazioni che si moltiplicano a livello nazionale ed internazionale. II Consiglio d’Europa ha preso posizione sottolineando che Gli Stati hanno l’obbligo di proteggere le persone Lgbti dagli atti di violenza e dalla discriminazione di cui sono vittime e che si stanno moltiplicando.

Ad affermarlo Thorbjorn Jagland, segretario generale del Consiglio d’Europa. “La discriminazione e la violenza nei confronti delle persone Lgbti rappresenta un esempio di populismo della peggior specie, e costituisce quindi un pericolo per la democrazia, contro il quale i governi devono reagire, facendo il massimo per porvi fine” sostiene Jagland.

Il segretario generale si dice preoccupato per l’emergere di tendenze omofobe e transfobiche in Europa, e evidenzia di essere “particolarmente inquieto per le presunte persecuzioni di massa di persone Lgbt nella Repubblica Cecena della Federazione russa“.

Jagland rammenta a tutti gli Stati che ne fanno parte che il Consiglio d’Europa non può ne intende tollerare la violenza e la discriminazione nei loro confronti.

Per quanto riguarda l’Italia, nonostante gli inviti giunti da più parti la legge contro l’omofobia è ferma al Senato da tre anni e mezzo dopo l’ok della Camera.