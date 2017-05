Gli Animali Fantastici approdano in blu-ray

–Maurizio Di Gioia– L’incredibile successo che ha registrato la saga di Harry Potter, sia a livello editoriale che cinematografico, ha spinto l’autrice J. K. Rowling ad ampliare ancora più l’universo narrativo del giovane mago di Hogwarts. Con Animali Fantastici e Dove Trovarli ha inizio una nuova avventura ambientata nel Nuovo Mondo qualche decennio prima rispetto alle vicende del giovane maghetto con la cicatrice a forma di fulmine sulla fronte.

Siamo nel 1926 quando Newt Scamander approda a New York portando con sé una misteriosa valigetta dentro cui trovano ospitalità diversi animali magici. Gli Stati Uniti non sono però la vecchia e buona Inghilterra: qui i no-mag, la versione d’oltreoceano dei babbani, sono particolarmente attivi nel cercare di scoprire l’esistenza delle presunte streghe per poterle condannare sulla pubblica piazza. Per tutelare la sicurezza dei maghi, un’organizzazione segreta controlla attentamente l’impiego della magia, cercando di evitare che questa venga scoperta dagli umani. Si tratta però di una politica che non convince proprio tutti: perché dopotutto doversi nascondere quando si hanno poteri così forti da poter diventare guida della società contemporanea? Un quesito che gli appassionati degli X-men hanno avuto modo di affrontare ripetutamente nel corso delle loro letture.

In quasi due ore e un quarto di pellicola, Animali Fantastici e Dove Trovarli sviluppa in parallelo diverse trame che mescolano in maniera perfetta diversi elementi che confluiscono in una storia convincente e non forzata: la ricerca dei mitici animali fuggiti dalla borsa di Scamander, i rapporti che si vengono a creare tra i diversi personaggi, gli sforzi per tenere celata ai no-mag la magia nonché gli intricati piani di Gellert Grindelwald pronto a sconvolgere l’equilibrio delle cose, vengono ben dosati così da creare un risultato solido.

Nel cast dell’opera nomi come Eddie Redmayne, Katherine Waterston e Colin Farrell, senza però dimenticare l’ingresso in scena di tale Johnny Depp, pronto ad entrare in pianta stabile nella saga già a partire dal prossimo film.

L’edizione blu-ray che la Warner Bros propone sul mercato italiano offre un disco in 4k, uno in formato tradizionale e una copia digitale. Il comparto video riesce a enfatizzare al meglio le scelte intraprese dal regista, gli elaborati e complessi effetti speciali e gli scontri magici che si sviluppano durante la visione. Anche il reparto audio non è da meno, specie quando supportato da un impianto all’altezza tramite cui si rischia di finire catapultati al centro della scena.

I contenuti speciali sono una vera e propria chicca con oltre un’ora di durata: tramite questi extra è possibile approfondire la storia sui diversi livelli andando a scoprire la genesi dell’opera, lo sviluppo dei personaggi, le creature magiche che sono state create per l’occasione, il design e le immancabili scene tagliate, capaci di offrire in alcuni casi qualche ulteriore momento piacevole e divertente, in altri invece di giustificare azioni e reazioni compiute dai diversi personaggi.

Titolo: Animali Fantastici e Dove Trovarli

Distributore: Warner Bros