Goldrake, storia di un mito che ha rivoluzionato la televisione italiana

–Gianni Frola– Erano le 19.00 del 4 aprile 1978 quando per la prima volta, su quella che era all’epoca conosciuta come Rete Due, esordì una innovativa serie animata dalle caratteristiche dirompenti. “Goldrake è stato il primo cartone animato di fantascienza giapponese ad arrivare sulla televisione italiana, nonché il primo robot. Ha dunque avuto un impatto incredibile rappresentando di fatto qualcosa di talmente innovativo e originale rispetto a quelli che erano i cartoni animati trasmessi all’epoca da stabilire un punto di rottura, una vera e propria rivoluzione” spiega Massimo Nicora, uno dei massimi esperti italiani sul tema, oltre che autore dell’imponente saggio ‘C’era una volta Goldrake – La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la tv italiana’ (Società Editrice La Torre, 664 pp). “Con Goldrake la tv dei ragazzi cambia e si apre a un mondo nuovo in maniera deflagrante, quello rappresentato dalle serie animate giapponesi che invadono letteralmente i palinsesti delle televisioni italiane, soprattutto di quelle private che stanno nascendo dappertutto lungo lo Stivale grazie ai nuovi cambiamenti legislativi in merito alle trasmissioni via etere”.

Una sorta di vero e proprio apripista che ha dato via libera all’invasione degli anime: “Ha spalancato letteralmente le porte del mercato italiano con una forza che non ha eguali nelle altre nazioni europee. Forse solo la Francia può dire di aver vissuto un fenomeno simile” continua a spiegarci Massimo. Un fenomeno che ha però portato anche a critiche, richieste di censure, approfondimenti e quant’altro, trasformando il cartone animato in un punto focale delle abitudini dell’epoca.

Nel suo volume, Nicora analizza con attenzione tutto quello che è stato Goldrake, partendo dal Giappone e arrivando in Italia attraverso la Francia, recuperando testimonianze dirette e indirette su quanto avvenne in quel periodo, portando alla luce un’analisi dei fatti sconosciuta ai più.

Il libro è un viaggio in quello che è stato un fenomeno rivoluzionario che lascia ancora oggi qualche domanda in attesa di risposta. Per esempio: cosa significa quell’Atlas presente unicamente nel titolo dell’edizione nostrana? “Quello dell’Atlas è uno dei misteri che più hanno appassionato i fan di Goldrake negli ultimi anni” ci conferma Massimo, che questa curiosità la ha risolta. “Secondo quanto riportato dall’editore D/Visual una decina di anni fa sul proprio sito in occasione dell’edizione della serie in dvd, il termine Atlas farebbe riferimento all’atlante, ossia alla guida descrittiva della serie che fu inviata ai funzionari Rai dalla tv francese. Uno dei funzionari Rai avrebbe frainteso il significato del termine Atlas interpretandolo come parte del titolo del cartone animato e da qui sarebbe nato l’originale titolo italiano Atlas Ufo Robot. Se non che le immagini di questa guida ritrovata da qualche attento collezionista non riportano la dicitura Atlas”. E allora? “Per risolvere questo enigma l’unica strada percorribile era quella di risalire a chi ha lavorato all’edizione italiana di Goldrake e chiedere a questa persona il motivo della scelta di inserire il termine Atlas nel titolo. Così ho fatto e sono riuscito finalmente a risolvere questo mistero” ci confida.

Per scoprirlo basta immergersi nelle pagine del saggio, testimonianza storica ricca di aneddoti e curiosità, molti dei quali tali da sorprendere anche i più grandi fan della storica saga nipponica.

Titolo: C’era una volta Goldrake – La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la tv italiana

Autore: Massimo Nicora

Editore: Società Editrice La Torre