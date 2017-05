Gran Bretagna. Costretto ad ingoiare i propri testicoli prima di essere assassinato

-Redazione- Torturato e ucciso da una banda di persone che si definivano suoi amici.

Jimmy Prout, 45 anni è stato trovato morto dopo essere stato torturato, costretto a mangiare i suoi stessi testicoli prima di essere ucciso.

Colpevoli del terribile delitto sarebbero Ann Corbett, 26, Zahid Zaman, 43 anni, Myra Wood, 50 anni e Kay Rayworth, 56, che però hanno tutti negato il loro coinvolgimento nel caso durante il processo a loro carico presso la Newcastle Crown Court.

I fatti risalgono al 2015 quando i 4 si sono avvicinati a Jimmy, una persona che pare fosse molto sola e anche piuttosto ingenua, con lo scopo di estorcergli dei soldi.

Spacciandosi per suoi amici hanno fatto in modo di attingere ai suoi soldi e nel frattempo lo hanno sottoposto a terribili torture, come riporta anche Metro, fino a quando nel febbraio del 2016 non è stato trovato il suo cadavere a 100 metri da casa sua in avanzato stato di decomposizione.

Pare che a scatenare la furia della banda sia stata l’incapacità di fermare un uomo che avrebbe fatto loro un furto.

Prout si sarebbe fatto fuggire il presunto ladro e gli altri 4 si sono vendicati su di lui.