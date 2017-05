Il controcanto di Ghino. Er Pupone pigliatutto

-Ghino di Punta– È di questi giorni la notizia che Francesco Totti ha deciso di abbandonare il calcio.

Sui social di ogni natura e specie è stata una gara a chi gli tributasse l’onore più grande. Voglio qui andare aldilà della (pur triste) considerazione che l’Italiano medio, pur se appartenente a fazioni calcistiche diverse, chi guelfo, chi ghibellino, riesce incredibilmente a compattarsi intorno alla celebrazione di un campione, mentre non riesce a fare altrettanto per contestare fenomeni quali la mala gestio della politica, l’aumento dell’iva previsto a settembre, etc etc.

Questa è l’Italia, si sa.

E Totti è non solo un campione, ma un’icona. Proprio perché l’icona ha un potere mediatico enorme (pensiamo alla effige di Cristo, alla svastica, alla bandiera a stelle e strisce) chi ne é titolare dovrebbe scegliere con cautela ciò che la sua immagine richiamerà alla mente della collettività.

Se Mattarella decidesse di fare il testimonial di una nota casa pornografica, ciò non sarebbe squallido di per sé, bensì gravissimo perché costituirebbe lo sfruttamento di una immagine che è anche frutto del suo ruolo istituzionale.

Er pupone è apparso in tv a sponsorizzare il 10 e lotto.

Il lotto, come i gratta e vinci e le slot machines costituiscono il vero fenomeno sociale di questi ultimi anni. Negli anni ottanta il più preoccupante fenomeno socialmente lesivo era l’AIDS. Negli anni novanta l’eroina. Negli anni 2000 la cocaina, e via così.

Ogni epoca ha la propria “droga“. Oggi il lotto e consimilari sono una delle più preoccupanti piaghe che affliggono la nostra società. I consultori sono pieni di mogli che piangono perché i loro mariti sperperano ogni fortuna nei giochi, così come le tabaccherie sono piene di vecchi incalliti che, spinti dalla disperazione, si giocano l’intera pensione, e poi vanno la domenica a mendicare un pasto alla Caritas.

Due le osservazioni che potrebbero essere mosse: la prima che Totti non ha una immagine istituzionale, e quindi è ben libero di scegliere come usare e far fruttare la propria immagine. La seconda, che esiste il libero arbitrio e che nessuno obbliga i poveracci a giocarsi lo stipendio o la pensione.

Tali argomentazioni, sebbene sorrette da un’apparente logicità teorica, fanno nella pratica acqua da tutte le parti.

Totti, nella società odierna, ha forse più potere mediatico del Presidente della Repubblica. Specie in un’era che vede i giovani sempre più allontanarsi dalla politica e dalle istituzioni, e sempre più avvicinarsi a modelli ideali identificati di volta in volta nel cantante che riempie gli stadi, nel pilota di formula uno o, come spesso avviene, nel calciatore.

Il calciatore, e la velina, grazie al berlusconismo sono diventati la massima aspirazione cui un soggetto può tendere.

Er pupone è ricco, bello, e può segnare come tacca sul proprio fucile la Blasi, archetipo della velina-soubrette-so’ rifatta ma so’ figa. Se così è, però, Totti riveste un ruolo istituzionale.

L’istituzione è un qualcosa di immanente, di intoccabile, di talmente alto da sottrarsi da sé a qualunque giudizio o critica. E chi potrebbe criticare colui che, secondo il vademecum dell’italiano medio post-berlusconiano, è bello, ricco, e con accanto una donna bellissima? Nessuno. Di qui, la conclusione che Totti non è libero di utilizzare la propria immagine come vuole, giacché essa ha un impatto e una ricaduta sociale fortissimi.

Tralascio, per pietà, la considerazione circa lo squallore di un uomo che, già pieno de sordi, non si accontenta e pubblicizza una vera e propria vergogna della società moderna.

E veniamo ora al libero arbitrio: esso è la capacità di liberamente e consapevolmente autodeterminarsi. Ma siamo proprio sicuri che l’operaio che si gioca lo stipendio, la pensionata che sperpera la pensione al lotto, siano così liberi di autodeterminarsi? Personalmente, non lo credo.

La disperazione è un elemento che di per sé esclude in radice la possibilità di essere veramente liberi e consapevoli delle proprie azioni. Né si può trovare nel gioco altra motivazione fuorché la disperazione.

Il giocatore non gioca per piacere, ma per migliorare la propria condizione economica, perché sposta sul gioco le proprie frustrazioni sentimentali e relazionali, perché magari il barista della sala slot machines è l’unica compagnia che egli riesce a trovare fuori dal lavoro. Se così è, non vi può essere libero arbitrio.

Ma ecco che arriva er pupone che, come un asso pigliatutto, si accaparra anche il cachet della lottomatica.

Con buona pace di tutti quei poveracci che, essendosi giocati tutto, crakkano le reti wi-fi degli altri per celebrare su Facebook il grande campione calcistico che calando l’asso, gli fotte game, set e partita e li manda a casa più leggeri a sognare la Blasi.