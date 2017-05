Il M5s e il complotto renziano della spazzatura romana

–Redazione– Renzi e i suoi che si divertono a ricoprire Roma di immondizia. Era questa l’ultima, piuttosto strampalata, ipotesi di complotto ai danni del Movimento Cinque Stelle, denunciata dal deputato Massimo Enrico Baroni, eletto nella circoscrizione Lazio 1.

Il pentastellato, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post -segnalatogli da diversi utenti- in cui si lanciava l’allarme riguardo la possibilità che i sostenitori di Renzi avessero ricoperto di rifiuti la capitale per mettere in cattiva luce la Raggi.

Baroni chiedeva quindi a tutti i sostenitori del M5S di star attenti a questa mossa del PD, e di documentarla con foto e video per smascherare il complotto.

Dopo qualche ora, alla fine, Baroni ha preferito rimuovere il post incriminato e ammesso di aver diffuso inavvertitamente una notizia falsa: “Mi sono arrivati avvisi che quella che ho pubblicato prima era una falsa notizia, quindi per correttezza ho preferito rimuoverla. Scusatemi”, ha scritto.