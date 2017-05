Il patriarca di Mosca: “Matrimoni gay come il nazismo”

–Redazione– Il capo della chiesa ortodossa russa, il Patriarca Kirill, ha paragonato le leggi che hanno consentito, in alcuni paesi, di far sposare due persone dello stesso sesso, come quelle della Germania nazista.

Intervenuto a Bishkek, infatti, Kirill ha sostenuto che le nozze gay “violano la natura morale umana e la coscienza”. Per questo, ha aggiunto, “le persone si sono rivoltate contro” le leggi che le permettono “per la stessa ragione che le faceva ribellare contro le leggi naziste e le leggi dell’apartheid, leggi contro la morale”.