Immigrazione. Arrivano i villaggi produttivi sostenibili

-Redazione– “Villaggi produttivi sostenibili standard”.

È questa la proposta dell’ong Consorzio Mediterrae per la soluzione dei problemi legati all’immigrazione.

Illustrato il 3 maggio a Palazzo Madama in occasione della presentazione del libro del generale Mario Mori, “Oltre il terrorismo“, il progetto sarebbe destinato “ai cosiddetti migranti climatici: non ai rifugiati politici, ma a quei migranti che abbandonano il proprio paese per ragioni economiche”.

Queste le parole dell’ amministratore delegato dell’organizzazione no profit, Natale Ventrella. Obiettivo: “mantenere le popolazioni dei migranti climatici nei luoghi di loro provenienza”.

Il progetto di sviluppo prevede la creazione di piccole comunità sperimentali capaci di mantenersi autonomamente con attività agricole e zootecniche in aree sicure. Il tutto utilizzando fonti di energia sostenibili.

“Ci sarebbe anche un ritorno economico per il nostro paese che provvederebbe alla costruzione di queste comunità fornenedo mezzi e materiali” spiega Ventrella.

Sui fondi per l’avvio del progetto, l’amministratore delegato di Consorzio Mediterrae non ha esitazioni: “li metteranno Onu, Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale”.

La proposta è destinata a creare reazioni e polemiche in un clima di strumentalizzazione politica del fenomeno dell’immigrazione, tra derive xenofobe e tentazioni populiste.

La popolazione straniera in Italia ha raggiunto i cinque milioni. E la disoccupazione ha toccato il 16%: questa la cifra ufficiale al dicembre 2016. Sfruttare queste contraddizioni è diventato un gioco fin troppo semplice.

A chi avanza perplessità, Ventrella risponde: “sono profondamente cristiano, desidero solo che gli immigrati non vengano sfruttati nel nostro paese in un momento di difficoltà economica e che possano riacquistare la propria dignità accanto alle loro famiglie”.