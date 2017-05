Inchiesta diritti tv. Galliani intercettato: “Agnelli è un imbecille arrogante, la deve smettere”

–Redazione- Tra il 2009 e il 2015 c’era un’associazione a delinquere «per appropriarsi indebitamente e clandestinamente di una fetta consistente» dei ricavi della vendita dei diritti tv: è questa la tesi dei pm di Milano, che hanno presentato appello contro il rigetto della richiesta di arresto di due ex manager Infront e di Riccardo Silva nell’ambito dell’inchiesta sui diritti tv.

Oltre ai vertici dell’advisor e all’imprenditore che vende i diritti della Serie A all’ estero, a far parte dell’ associazione sarebbero stati anche Adriano Galliani, da pochi giorni non più ad del Milan, e il presidente del Genoa, Enrico Preziosi (questi ultimi non sono nemmeno indagati).

Una teoria che il gip Accurso Tegano ha respinto considerando i rapporti tra i protagonisti al massimo una «lobby».

In un’informativa della Gdf, emergono alcune intercettazioni tra Galliani e Marco Bogarelli, ex patron di Infront, in cui viene attaccato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli:

«E via, adesso la deve smettere questo signorino», dice l’ex ad del Diavolo. Bogarelli risponde: «E lo so, ma in Lega qualcuno dovrà dire qualcosa, qualche società, troviamo spazio da qualche parte, perché veramente oltre a essere un imbecille per altro… cioè, non è che è un genio… non lo so, poi va in Germania a sputtanare la Lega… io adesso gli scrivo, basta, non può avere… tutti che sputano sul calcio italiano, come si fa a vendere?». Molto dura anche un’altra conversazione sui «diritti d’archivio». Galliani: «(…) L’arroganza è cosa della Juventus che ad essa non sa sfuggire… commento che io ho fatto, voglio dire perché il signor Agnelli prende 100 milioni dalla Lega Calcio»

.E ancora: «(Agnelli) continua a sputare merda sul calcio italiano» e «vive di quello».

«Sono caduto dalle nuvole quando ho visto la notizia. Ho sentito il mio avvocato, Niccolò Ghedini. Mi ha confermato che non sono indagato e mi ha detto di stare sereno e tranquillo», ha dichiarato Galliani all’ Ansa. «Le intercettazioni? Ero vicepresidente di Lega, era normale che parlassi con l’advisor».