Intervista a Mauro Corona: “Siate sconfitti!”

-Alessandro Bossetto, Gea Ceccarelli- Friulano, montanaro, dal vocione inconfondibile e la barba incolta. Uno che non le manda a dire, col quel carattere forse a tratti un po’ burbero, un po’ schivo, certo genuino. Indossa l’immancabile bandana in mezzo a tante giacche e cravatte, e offre subito un bicchiere di vino. Quando alludiamo all’intervista, si schermisce: “Mica mi prenderete sul serio…”

E’ Mauro Corona: scultore, scrittore, arrampicatore. Diventato un vero e proprio mito, per il suo modo di raccontare il mondo montanaro, “di gente dura”, forse più pura. Un mondo che sembra lontanissimo da noi, e che lui, attraverso le pagine dei suoi libri, cerca di ricomporre, tramandare, anche e soprattutto ai più giovani.

La sua è una scrittura che travolge e trascina, che costringe alla riflessione, specialmente sulla società attuale, a suo dire contaminata dal “superfluo”. Un’idea che traspare chiaramente anche nel suo ultimo libro, edito da Chiarelettere, e scritto a quattro mani con l’amico e musicista Luigi Maieron: “Quasi niente”. Un libro che porta il gusto di echi selvaggi, insegnamenti antichi, nature irriducibili. Intimità ferite.

Abbiamo intervistato Corona in occasione della trentesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Mauro, partiamo dall’inizio: come e da dove nasce l’idea di scrivere questo libro con Luigi Maieron?

Spesso, io e Gigi ci trovavamo con un bicchiere di vino o una buona birra, e ci mettevamo a chiacchierare. Si parlava del più e del meno. Finché, una volta, non è arrivato Maurizio Donati, di Chiarelettere: “Ma perché queste chiacchiere non le raccogliamo in un’intervista e le pubblichiamo?”, ci ha chiesto. A Maieron sembrava una buona idea, e io sono un suo buon amico: non l’avrei mai fatto con nessun altro. Lui aveva avuto anche una serie di sventure, e mi sembrava, in questo modo, anche di scostarlo un po’ dal dolore, acconsentendo. E’ così che è nato questo libricino.

Appare sempre, tra le righe dei tuoi libri, una realtà dura, schietta, a volte estrema, difficile. Col senno del poi ha avuto aspetti positivi? E qual è stato il primo impatto con questa realtà?

Ma certo, che ha avuto aspetti positivi.

Il primo impatto è stato sicuramente quello di esser stato abbandonato, assieme ai miei fratelli (di cui uno venne poi ammazzato in Germania), da mia madre: io avevo sei anni, mio fratello cinque, quello ancora più piccolo appena sei mesi.

Vi fu questo abbandono, senza dimenticare le baruffe tra mio padre e mia madre: io vedevo il sangue scorrere in casa, quello di mia mamma. Mio padre la mandò in coma tre volte, non una, a forza di botte. Spesso picchiava anche noi.

Poi, la separazione; a un certo punto mia madre decise di andarsene e girò l’Europa, inseguendo un amore che qui non aveva: Svizzera, Olanda, Germania, Francia…

E’ una cosa dura, per un bambino, essere sottratto dall’affetto dei genitori, nell’infanzia. Ancora peggio è rendersi conto di non averla mai avuta, una vera infanzia. Non è che ti incattivisci, però subentra la delusione: ti prepari, ti formi, non hai più fiducia in niente, neanche nell’amore che sarebbe potuto arrivare (e che a volte è arrivato).

La chiave della vita è l’infanzia. A me l’hanno sottratta e ne ho pagato le conseguenze: l’alcolismo, per esempio, anche se poi son riuscito a recuperare e per cinque anni non ho bevuto. Tragedie di questo tipo. Soprattutto, però, la vera tragedia che sconto è quella di non fidarmi più degli esseri umani: io sto con loro, ho frequentato donne, mi sono anche sposato, eppure non mi fido più di nessuno. E’ quasi impossibile farlo, quando anche tua madre ti mette da parte come fanno i cani con i cuccioli malati, o gli uccellini con i piccoli troppo deboli, che vengono spinti giù dal nido.

I miei fratelli e io eravamo tre esseri malati: malati d’amore. E nostra madre ci ha buttato giù. E’ una ferita che ancora mi porto addosso.

I “filosofastri”: così li hai battezzati. Personaggi semplici, forse a tratti bizzarri, mai banali, che basandosi sulla propria esperienza di vita ne diventavano addirittura maestri, impartendo insegnamenti in modo semplice, accessibile a tutti…

Chiaro, perché loro non avevano studiato solo sui libri. I libri sono cataloghi di comportamento che vanno bene per gli intellettuali, per chi ha studiato: apri le pagine e puoi avere tutto a portata di mano. I filosofastri, invece, i loro insegnamenti li avevano sperimentati tutti sulla loro pelle. Ti davano accorgimenti drammaticamente essenziali, e se tu non li mettevi in pratica erano problemi tuoi. Ricordo un vecchio boscaiolo, Celio: quando si andava a caccia e io mi infilavo in un percorso, lui mi diceva: “Non di là”. E basta. Ecco, loro non è che stavano a spiegarti perché non dovessi andare di lì, lo capivi da solo quando, non ascoltandoli, ti trovavi poi in un burrone e non riuscivi più a risalire.

Quindi sono stati davvero maestri…

Mah, “maestri”… se uno se la cava, se uno non incappa nella disgrazia, ovviamente i loro erano insegnamenti importanti.

Quando andavo a caccia, ero solito chiamare degli amici, affinché venissero con me, per tenermi compagnia. Anche in quel caso era Celio a redarguirmi: “C’è solo una cosa da fare in due, tutto il resto si fa da soli”.E aveva ragione: andare a caccia in più persone significava che uno poteva farti scoprire, palesarti, far fuggire la preda…

I “filosofastri” ti insegnavano con semplicità, talvolta persino soltanto con dei gesti, e tu, ragazzo, ti interrogavi e capivi. Cosa che non sarebbe accaduta se si fossero messi a fare spiegoni: sarebbero diventati barbosi, e nessuno li avrebbe ascoltati.

Ma secondo te esisteranno (o meglio, resisteranno) in futuro, questi personaggi?



No, nell’era di internet non c’è più bisogno di filosofastri. Ora c’è molta informazione: necessiti di conoscere la consistenza di una pietra? Digiti sul computer ed ecco che ti salta fuori. Devi parlare di un’unghia? Uguale, il web ti dice tutto. Ai tempi, invece, erano loro internet. Accumulavano sapere per poi trasmetterlo ad altri, si viveva in comunità. Quello che sapeva uno lo condivideva con un altro che, a sua volta, conosceva qualcos’altro ancora, e così via. Ce lo si scambiava, il sapere, che era comunque sempre frutto di esperienze.

Io, però, non sono contro il mondo d’oggi, contro la tecnologia: anche a me può venire comodo, magari quando scrivo un romanzo, fare una ricerca su internet, per non scrivere informazioni errate. Ha i suoi lati positivi. Ciononostante, bisogna avere memoria di quello che è stato, per capire il percorso, per capire perché siamo arrivati qui.

E perché siamo arrivati qui, allora?

Perché altri hanno scavato la terra con le mani. Prendiamo la Pietà di Michelangelo, è un esempio. Tutto il pianeta ammira quella statua. Ma quanto, di quel marmo, è finito nelle discariche perché non era posizionato al punto giusto? Eppure, faceva parte dello stesso blocco! Se la Pietà esiste, è anche merito di quel marmo tolto, scartato! Attenzione, a scartare l’antichità del sapere!

Oggi, i giovani devono anche fare i conti con disoccupazione, precarietà, futuro incerto. Secondo te apprezzare quel “quasi niente” di cui parli nel libro, che spesso è “quasi tutto”, può essere per loro un buon punto di partenza?

Potrebbe esserlo, ma non capiterà mai finché non saremo costretti a tornare indietro. C’è poco da fare. Adesso l’uomo si è adagiato in questo suo star bene, e la maggior parte delle persone ci sta, anche se ci sono milioni di individui che muoiono di fame.

La strada del “quasi niente” la si potrà mettere in pratica soltanto quando sarà davvero necessaria per vivere, quando non vi saranno alternative. Ma oggi… chi è che tornerebbe indietro, chi è che direbbe: “butto via l’iPhone” o “Rinuncio all’automobile”?

Soltanto quando ci sarà una carestia, o la fame, come ho adombrato in un vecchio libro, “La fine del mondo storto”, si riuscirà a recuperare il “Quasi niente”.

Spesso, quando vado nelle scuole, io ricordo la necessità di tramandare il lavoro, anche manuale, perché, chissà, magari un giorno potrebbe finire la corrente, il petrolio potrebbe sparire e, se non sai accenderti un fuoco o fare un orto, crepi.

Ora non ne abbiamo bisogno, ma, se mai capitasse, quanti riuscirebbero a sopravvivere, a trovarsi da mangiare, coltivare, cacciare? Senza un fucile, voi sapreste prendere una lepre? Io so prendertela in mezz’ora.

A quel punto, allora, vi sarebbe la selezione, perché chi non ce la potrebbe fare verrebbe eliminato dalla vita stessa, anche se pare un paradosso.

Qualche anno fa ci fu una grande nevicata. Cortina d’Ampezzo, cittadina pur composta da montanari dalle teste dure, rimase bloccata sei, sette giorni senza corrente. Nessuno aveva una stufa, nessuno aveva un gruppo elettrogeno per creare corrente. Capite? Diamo tutto per scontato e, se quel scontato viene a cessare di colpo, siamo fottuti.

A questo proposito: la sofferenza e la fatica erano una prerogativa del “popolo della montagna”, del tuo mondo. Questo da una parte forgiava caratteri duri, ma, dall’altra, creava anche una sorta di senso di fratellanza, oggi venuto a mancare…

E’ venuto a mancare perché oggi trionfa l’indifferenza. Il nuovo nichilismo, quello del terzo millennio, è l’indifferenza: mors tua, vita mea. Ai tempi, invece, non è che fossero più buoni, ma erano costretti ad andare d’accordo: se tu tagliavi un filo del tessuto, ne risentiva tutto il lenzuolo. Se toglievi una pietra da una costruzione, crollava tutto.

Le beghe personali le si risolveva togliendosi la parola, ma se c’era da lavorare per la comunità, anche tu che non mi parlavi venivi ad aiutarmi, e poi insieme si andava ad aiutare un altro e così via. Insieme: come le tegole del tetto che si fanno passare l’acqua una all’altra, accostate.

Le sconfitte. Nel tuo libro sostieni che “facciano bene agli altri”: quanto è importante imparare ad accettarle, e come si fa?



Impari ad accettarle se sei stato educato bene, quando sei il Don Chisciotte di te stesso. Certo non quando la società o la famiglia ti dicono sempre che devi vincere, che devi essere il più bravo, il più bello, che devi essere il migliore… A quel punto, se non hai certe cose ti senti un povero diavolo, escluso da tutti.

Ho citato Don Chisciotte: è il libro del mondo. Questo cavaliere sconfitto di continuo, ma che risorgeva sempre: “Non è vero che Dulcinea non mi ama… è solo un po’ nervosa!”. In fondo, bisogna anche illudersi un po’, e non piangersi sempre addosso.

In una società barbara come quella di oggi (anche quella di una volta era barbara, ma oggi di più), indifferente verso chi ha bisogno, le sconfitte, però, fanno gioire il prossimo, e io l’ho scoperto sulla mia pelle. C’è una frase di François de La Rochefoucauld che dice: “Nelle disgrazie dei nostri migliori amici c’è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto”. Quindi, se l’obbiettivo degli esseri umani è quello di fare del bene al prossimo, allora bisogna fallire, essere sconfitti, e solo in quel modo si potrà far gioire gli altri, far del bene. E’ quasi una formula di santificazione: fallite! Siate sconfitti! Farete un gran bene all’umanità!

Siamo fatti di anima, di ricerca, di sogni. Conseguentemente, di aspirazioni: un consiglio, Mauro, affinché queste nutrano in maniera positiva e non si trasformino in sterile desiderio di affermazione.

Dipende da cosa desideri. Ci sono i sogni e i desideri, e son cose diverse. Io posso desiderare una Ferrari, ma posso anche sognare di viaggiare su una Ferrari, anche se non ce l’ho.

Fin da quando ero bambino, per esempio, io sogno una casa di legno: è bellissima! Vedo l’entrata, lo studio in cui scrivere, il lettino… eppure, non ce l’ho. Non l’ho mai avuta.

Quando sogni nessuno ti può impedire niente, puoi volare.

Per il desiderio è diverso. Pensate a quelli che, se non hanno l’auto di lusso, si sentono defraudati; se non hanno la maglietta firmata si sentono esclusi…

Lo vedete: io giro così (mostra l’abbigliamento, ndr), ma non mi sento defraudato di nulla. Credete forse che non possa comprarmi un paio di scarpe di marca o una giacca non sfilacciata? Ma non mi sento certo dilaniato nel mio carattere, nella mia persona, se non ce l’ho.

Il problema è che i nuovi faraoni, quelli del terzo millennio, ci hanno reso eroinomani di oggetti. Hanno reso soprattutto i giovani “desiderosi di…”, ci hanno drogato di utensili. E il pelapatate, e le porte che si aprono da sole, e le scale mobili, e il tiratappi, e l’apriscatole… E’ mai possibile? Ci hanno proibito anche la fatica, che era un allenamento.

Però col sogno tu sei riuscito a “seguirti”, a diventare un grandissimo scrittore, scultore, arrampicatore: hai coltivato le tue passioni a dispetto di ostacoli e difficoltà…

Ma no, la mia era solo voglia di mettere in materia qualcosa che vedevo nella testa, ma senza ambizione, senza voler diventare il miglior scrittore o scultore. La realtà è che io ho fatto cose per non spararmi.

Passioni per salvarsi, quindi…

Lo scrittore Antonin Artaud sostenne: “Nessuno ha mai scritto, scolpito, modellato, costruito o inventato” – e io dico anche bevuto, mangiato, fatto l’amore o carriera- “se non per uscire di fatto dall’inferno.” Nella mia vita io ho fatto delle robe che mi divertivano, perché quando le facevo non pensavo ai miei malanni. Non l’ho mai fatto per passare alla storia: casomai, passo alla geografia, che è più sicura!



Ultima domanda: la frase, potentissima, “E’ tutto niente”, che citi nel libro.

E’ una frase che ha detto in punto di morte il mio amico Mario Rigoni Stern, scrittore, sci alpinista, montanaro.

Erano gli ultimi giorni della sua vita: sua moglie Anna, per consolarlo, gli fece vedere la copertina di un’edizione nuova di un suo libro. E lui, ai ferri corti con la vita, la guardò, tirò su la mano e le disse: “Anna, è tutto niente”.

A quei punti lì, non serve nulla, non ha senso.

Prendiamo il Nobel: magari lo vinci, è bello, prestigioso, ti rende importante… ma, quando sei sul letto di morte, a cosa ti serve? Un altro esempio, per il quale inorridisco? Durante la guerra hanno macellato milioni di ragazzi, e poi gli davano la “medaglia al valore”. Ma valore che?

Sono solo coreografie che fanno bene alla nostra vanità, non contano nulla. Ecco, allora, il senso ultimo: “E’ tutto niente.”