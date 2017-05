KOMPLEX presenta “29” al New Media Lab a Palermo

New Media Lab è un programma di workshop e incontri pubblici con i massimi esperti di realtà virtuale, webserie e realtà aumentata, aperti a tutti coloro che vogliono approfondire le dinamiche e le strategie dei media digitali. In particolare, il prossimo giovedì 11 Maggio, sarà possibile partecipare all’evento “Realtà aumentata” ospite Mariano Equizzi di Komplex Live Cinema Group, esperto di media digitali. L’appuntamento è alle ore 11.00 nella Sala Bianca del Centro Sperimentale di Cinematografia – sede Sicilia ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo e alle 15.30 nell’aula magna dell’edificio 15 dell’Università degli Studi di Palermo.

Il progetto è realizzato con il sostegno dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission, dell’ Assessorato Regionale del Turismo Sport e Spettacolo (nell’ambito del programma Sensi Contemporanei). Ideato da EmergingSeries, un progetto di ricerca che fa capo all’università di Palermo e alla cattedra di Cinema e Media di Simone Arcagni, realizzato con Komplex in collaborazione con 2LP – Luca Liggio Production, e COMLab (Laboratorio di Scienze della Comunicazione), con il patrocinio del Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo.

Questo interessante progetto, che ha visto la luce nel 2013 grazie ad un’idea di Mariano Equizzi, in collaborazione con Luca Liggio e Paolo Bigazzi Alderigi, vuole sfruttare le possibilità narrative del territorio urbano attraverso questa esperienza “aumentata” di Komplex che riunisce gli elementi fondamentali della realtà con i contenuti audiovisivi digitali creati appositamente, sempre diversi tra loro. Tutti i luoghi delle città potranno essere fotografati e ripresi con smartphone e tablet, per utilizzarli poi con l’app Aurasma per un concetto di #RealtàAumentata innovativo e sperimentale. Un’idea per rendere la città un mezzo per raccontare una storia personalizzata ed unica. Ogni individuo può catturare un angolo, un edificio, una piazza, passeggiando per le strade e costruire così una sorta di narrazione originale grazie a contributi audio/video, foto, interviste e altri strumenti multimediali a disposizione.

L’evento “Realtà Aumentata” del New Media Lab si svolgerà giovedì 11 Maggio a partire dalle 11.00 di mattina con uno workshop al CSC con una dimostrazione pratica di KOMPLEX “29” per le strade interne ai Cantieri Culturali della Zisa, e con un’ incontro che andrà avanti fino al tardo pomeriggio all’Università. Nel video sotto potete saperne di più su Komplex.

Credits

Mariano Equizzi, AR Designer/Writer

Luca Liggio, Digital Video Producer

Paolo Bigazzi Alderigi, Music Composer and Sound Design

La voce narrante è Enrico di Troia

Additional Tracks by Danilo Rispoli

Courtesy by GRAVITE’ Records 2014 Published by Iter-Research 2014

L’esperienza usa l’Engine AR Aurasma-HP