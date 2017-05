La non intervista. Il generale Mori prima accetta, poi non risponde alle nostre domande

-Monica Mistretta– Il nostro è un paese di misteri. La caccia a chi li custodisce si è trasformata in un genere giornalistico tutto italiano, tra delitti senza colpevoli, stragi senza mandanti e commemorazioni sempre più stanche. A decenni dai fatti siamo ancora in attesa dell’ultima perizia, della dichiarazione rivelatrice che cambierà tutto.

A volte è difficile capire anche cose apparentemente meno scottanti. Una di queste è la politica del nostro paese verso il mondo arabo. Lo testimonia il velo di segretezza che ancora oggi copre il Lodo Moro, quel patto voluto dal governo Rumor al tempo in cui Aldo Moro era ministro degli Esteri. La natura del rapporto tra Italia, palestinesi e terrorismo in quegli anni è oggetto di dispute e supposizioni che non riescono a trovare un punto fermo.

Perfino le relazioni con l’alleanza atlantica, di cui siamo parte integrante, non sono sempre state cristalline. L’episodio di Sigonella, che rischiò di sfociare in uno scontro armato tra l’Arma dei Carabinieri e i militari americani della Delta Force, ha fatto storia, ma non è mai stato spiegato fino in fondo.

Il generale Mario Mori ha più volte lamentato le limitazioni dell’indipendenza dei servizi di intelligence italiani. Limitazioni che sarebbero cominciate fin dal ’46. Lo ha ripetuto anche a palazzo Madama, il 3 maggio, a una presentazione del suo ultimo libro, “Oltre il terrorismo”. In questa occasione si era dichiarato disponibile a un’intervista. Ci aveva detto di scrivere all’ex capitano del Ros Giuseppe De Donno. Noi gli abbiamo inviato le domande.

Né De Donno né Mori ci hanno mai risposto.

Il generale Mori la storia italiana dei misteri l’ha vissuta tutta. Dal delitto Moro, quando era entrato nei nuclei speciali del generale Dalla Chiesa, agli anni di Falcone e Borsellino a Palermo. Negli anni 90 in qualità di comandante del Ros, il reparto speciale dei carabinieri, e poi come capo del Sisde.

Non ci arrendiamo e pubblichiamo le domande rimaste senza risposta.

“Di recente, lei ha più volte sottolineato le limitazioni all’indipendenza dei servizi di intelligence italiani a partire dal ’46. Ci sono state (o ci sono) occasioni in cui i nostri interessi in Medio e Vicino Oriente non hanno coinciso con quelli atlantici?”

Glielo abbiamo chiesto perché il generale Mori nel corso della presentazione del suo libro ha fatto un elenco dei paesi che finanziano il terrorismo: Arabia Saudita, Qatar e Turchia. Dimenticandosi dell’Iran, principale indiziato dell’attuale amministrazione americana. E di sicuro l’elenco di Mori non coincide con quello di Donald Trump che ha appena chiuso un accordo per la vendita di armi alla monarchia saudita per un valore di 110 miliardi di dollari.

A proposito di terrorismo, sono diversi gli interrogativi sulla natura dei pericoli corsi dai pescherecci italiani sequestrati non solo dai miliziani al largo delle coste libiche ma anche dal governo egiziano. L’ultimo, il Ghibli Primo, fermato per due giorni dai miliziani libici, è stato liberato con il suo equipaggio il 16 maggio.

“Ci preoccupiamo, giustamente, delle barche che dalla Libia arrivano sulle nostre coste. Ma ci sono stati anche nostri pescherecci sequestrati al largo delle coste egiziane. La tensione corre in entrambe le direzioni?”

Anche i rapporti tra le Br e i palestinesi sono da decenni oggetto di supposizioni. Il generale Mori, ai tempi in cui era comandante della Sezione Anticrimine del Reparto Operativo di Roma, è stato uno dei protagonisti della lotta al terrorismo rosso.

“Mi è capitato di chiedere a uomini dell’Olp informazioni sulla natura del loro rapporto con le Br. Mi hanno rigirato il colpo dicendomi che loro non avrebbero mai trattato con le Br perché queste avevano legami con i servizi occidentali. Cosa gli risponderebbe lei che di brigatisti ne ha arrestato più di uno?”

Dai dubbi sui servizi segreti in via Fani agli interrogativi sollevati dalla scuola Hyperion, frequentata da esponenti delle Br e sospettata di legami con i servizi di intelligence occidentali, tutto concorre a rendere interessanti le dichiarazioni dei palestinesi.

Perché il generale Mori non ha voluto rispondere?