La nuova fiaba di Frezzato: La Barca Volante

–Gianni Frola– Ci sono libri che vanno letti e ci sono libri che vanno letti e vissuti. Poi, di tanto in tanto, capita che compaiano inaspettatamente libri che vanno sia letti che vissuti ma che in più riescono a regalare delle sensazioni uniche, sensazioni che nessun altro racconto riesce a offrire. Sono quei libri che mentre vengono letti, indipendentemente da dove ci si trovi, isolano il lettore dal resto del mondo circondandolo con una bolla invisibile capace di eliminare ogni elemento esterno di disturbo.

Tra questi c’è La Barca Volante, ultima Maledetta Fiaba di Massimiliano Frezzato proposta dalla Lavieri nella stessa collana del precedente L’Uomo Albero. Un volume cartonato di pregiata fattura che raccoglie al proprio interno una fiaba moderna incentrata su un anziano uomo e su una misteriosa fanciulla.

In un contesto magico, di quelli che solo le fiabe riescono a generare, Frezzato riesce a scivolare con grande leggiadria in un mondo incantato e fatato dove con pochi elementi è in grado di delineare perfettamente una situazione tanto dolce quanto tenera che si accompagna a delle immagini semplici e morbide che donano un forte impatto emotivo. Fa parte di quella dote che l’artista torinese ha sempre mostrato di possedere, una capacità davvero rara che riesce a sorprendere e a incantate. A meravigliare.

Una storia semplice, composta di poche righe di filastrocca per pagina, che ha il mistico potere di riportare il lettore alla sua infanzia, a quell’età in cui i miti e le fiabe erano un mondo quasi reale e tangibile. Tutto il resto non ha alcuna importanza: leggendo La Barca Volante si ritrova una pace interiore che dura per tutto il tempo dell’incantevole lettura, dove le parole assumono un peso rilevante e dove le illustrazioni creano un mondo fatato sereno ma potente.

Sono sensazioni uniche che Frezzato riesce a coltivare e a regalare ai suoi lettori, donando a tutti un assaggio di quel maestoso e superbo talento che lo ha sempre caratterizzato.

Titolo: La barca volante

Autore: Massimiliano Frezzato

Editore: Lavieri