La Rai ha speso due milioni di euro per lo speciale Falcone e Borsellino

-Redazione– La Rai avrebbe speso per il programma dedicato a Falcone e Borsellino, in occasione del 25esimo anniversario della strage di Capaci, quasi due milioni di euro.

Le indiscrezioni trapelano dai piani alti di via Mazzini: costi legati ai compensi erogati alle star invitate, oltre a Fabio Fazio, Pif, Roberto Saviano, Carmen Consoli, Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Fiorella Mannoia, Nicola Piovani, Michele Placido, Luca Zingaretti.

Michele Anzaldi, consigliere di vigilanza della Rai oggi ha chiesto ufficialmente ai vertici dell’azienda pubblica di conoscere il costo effettivo della serata. “Guido Ruotolo ( il giornalista che ha innescato la polemica ndr) non è un giornalista qualunque – ha dichiarato Anzaldi – E’ uno che si è sempre occupato di queste cose. E’ fratello di Sandro Ruotolo, cronista che cammina con la scorta perché è stato minacciato dalla camorra, è il cugino di Silvia Ruotolo, una giovane donna di meno di 40 anni barbaramente uccisa da una pallottola vagante in una strada napoletana davanti ai figli. Insomma, è uno di quei casi in cui dentro una biografia si intreccia giornalismo, testimonianza viva e ferite ancora aperte nella carne del paese. La sua denuncia-appello va tenuta quindi in grande considerazione”.

“Ruotolo giustamente chiede – prosegue Anzaldi – se vi sono stati dei cachet, quanto è costato, se vi sono degli agenti televisivi che ci hanno lavorato: ecco, sarebbe il caso di sapere se si è trattato di un’operazione commerciale oppure a costo zero, se la testimonianza e l’impegno civile hanno un prezziario oppure no, se qualcuno abbia pensato o meno di devolvere i ricavi pubblicitari alle associazioni dei familiari delle vittime di mafia. Sarebbe bello che, per una volta, alle domande avanzate da un giornalista come Guido Ruotolo l’azienda rispondesse subito in maniera trasparente e puntuale, evitando di costringere i parlamentari a presentare interrogazioni in Vigilanza. Magari da questo episodio potrebbe finalmente partire il nuovo corso della Rai. Una vera operazione trasparenza, che dia soddisfazione all’appello di un familiare delle vittime, perché di questo si tratta parlando di Ruotolo. Condivido totalmente – ha dichiarato ancora il deputato dem a Tiscali.it – le osservazioni di Ruotolo: è stata una grande occasione persa, gestita con sciatteria. Una trasmissione brutta, che non ha funzionato, dove mancano testimonianze importanti come quella del giudice Alfonso Giordano, presidente della Corte d’Assise durante lo storico Maxiprocesso alla mafia, che non è stato interpellato, nonostante fosse ampiamente presente nelle immagini di repertorio utilizzate in questi giorni. Una dimenticanza denunciata sui social network da suo figlio, che è sotto scorta ed è stato pure minacciato. Viene il sospetto che alla fine il meccanismo sia sempre lo stesso, autoreferenziale o addirittura con interessi economici, dove ritrovi sempre i soliti giri di ospiti”.

Roberto Saviano aveva annunciato la sua partecipazione a titolo gratuito, come doveroso impegno civile.

Bene, fuori le cifre, per dovere di trasparenza.