“La strategia dell’inganno”: il nuovo libro di Stefania Limiti

1992-93. Le bombe, i tentati golpe, la guerra psicologica in Italia

–Redazione- “Siamo andati in un terreno che non ciappartiene, quei morti non ci appartengono.”

Gaspare Spatuzza, stragista pentito di Cosa nostra

Il buco nero della nostra repubblicain una nuova ricostruzione.

Un’impressionante sequenza di fatti che portaronoal ribaltamento della politica italiana.

Un vero golpe non militare.

Il periodo più nero della nostra Repubblica. La grandecrisi di sistema che colpì l’Italia tra il 1992 e il 1993,e che trovò soluzione nella nascita della Seconda repubblica,è segnata da avvenimenti tragici dai risvoltiancora non chiari. Il cosiddetto golpe Nardi, l’assaltoalla sede Rai di Saxa Rubra da parte di un gruppo di

mercenari in contatto con la Cia, le stragi di Milano,Firenze, Roma, quelle mafiose di Palermo, il black-outa Palazzo Chigi, e in mezzo Tangentopoli, gli scandalidel Sismi e del Sisde, la fine dei partiti storici, la crisieconomica.

La sequenza di avvenimenti di quel biennio ricostruitain questo libro ha qualcosa di impressionante e fapensare a una regia che passa attraverso le nostrestesse istituzioni. Come dimostra l’autrice, tuttiquesti fatti portano il segno di una grande operadi destabilizzazione messa in pratica anche con lacollaborazione delle mafie e con l’intento di causareun effetto shock sulla popolazione, creando un climadi incertezza e di paura, e disgregando le nostrestrutture di intelligence.

Centinaia di testimonianze, inchieste, processi hannoofferto le prove che in Italia è stata combattuta unaguerra non convenzionale a tutto campo e sotterranea.

Furono azioni coordinate? E se sì da chi? Non losappiamo. Di certo tutte insieme, in un contesto didestabilizzazione permanente, provocarono un ribaltamentopolitico generale. Un golpe a tutti gli effetti.

Stefania Limiti è nata a Roma ed è laureata in Scienzepolitiche. Giornalista professionista, ha collaborato con“Gente”, “l’Espresso”, “Left”, “La Rinascita della Sinistra”,“Aprile”. Da anni si dedica alla ricostruzione di pezzi ancora oscuri della nostra storia attraverso lalettura delle sentenze giudiziarie e interviste ai protagonisti. Risultato di questo lavoro giornalistico sono statii tre libri finora pubblicati con Chiarelettere: L’Anellodella Repubblica, Doppio livello e Complici. È attualmenteindagata per non aver rivelato, relativamentealla strage di Capaci, le fonti usate nel libro Doppio livello. Stefania Limiti ha seguito con molta attenzioneanche la questione palestinese. Ha scritto I fantasmi diSharon (Sinnos 2002), nel quale ha ricostruito la stragenei campi profughi di Sabra e Shatila e le responsabilitàlibanesi e israeliane, e Mi hanno rapito a Roma (l’Unità2006), sulla vicenda del sequestro da parte del Mossaddi Mordechai Vanunu, che mise l’Italia sotto i riflettoridel mondo intero nel 1986. Inoltre ha realizzato un’inchiestasul dossier voluto dai Kennedy sull’assassinio di JFK dal titolo Il complotto(Nutrimenti 2012).

