La trilogia di Halo made in Kaze

–Maurizio Di Gioia– Titolo di riferimento per il mondo della Xbox e per i videogiochi di fantascienza, Halo è stato capace di catturare l’attenzione del grande pubblico dando luogo a una saga di colossali dimensioni che si compone non solo dei singoli episodi giocabili sulla nota console di casa Microsoft, ma anche di tutto un mondo di merchandising, a partire da romanzi e pellicole cinematografiche.

In questo modo è stato possibile espandere l’universo narrativo con ulteriori approfondimenti che riguardassero situazioni o personaggi legati ad Halo e al suo protagonista, Master Chief.

Tra questi c’è anche il cofanetto prodotto dalla Kaze, che propone sul mercato dell’home-video tre film: Halo 4 Forward Unto Dawn, Halo – Nightfall e Halo – The fall of reach.

In Halo 4: Forward Unto Dawn un manipolo di cadetti che studiano presso l’accademia militare devono fare i conti con una improvvisa e inaspettata devastazione portata dalle forze nemiche dei Covenant. Una rocambolesca fuga dettata dalla necessità di trovare la salvezza costringerà i malcapitati studenti a fare gruppo e a mettere in pratica quanto imparato durante le esercitazioni per portare a casa la pellaccia sana e salva.

Originariamente prodotta come una webserie, la pellicola è stata montata appositamente per trasformarsi in un film capace di coinvolgere lo spettatore all’interno delle vicende narrate con una trama convincente e con una struttura che, per quanto ricordi ancora chiaramente una impostazione ad episodi, scorre più che bene per tutta la sua durata.

Halo: Nightfall sposta invece le attenzioni su due gruppi di soldati che devono collaborare per fermare l’estrazione di un pericoloso minerale capace di dar vita a un’arma batteriologica in grado di colpire unicamente i terrestri. La miniera è però posizionata su un frammento dell’anello, antichissimo manufatto tanto potente quanto misterioso, in orbita attorno a una gigante rossa. Per quanto la trama si soffermi sulla vicenda dei soldati e sulla loro missione, al centro dei riflettori ci sono soprattutto le dinamiche di gruppo e le personalità dei singoli personaggi.

Halo – The fall of reach, ispirato all’omonimo romanzo, è l’unica delle tre opere a essere realizzata con tecniche di animazione. La storia è incentrata sull’origine di Master Chief e sulla sua maturazione quale leader della squadra che si sta andando a formare. Per quanto l’animazione sia particolare e diversa dai soliti canoni, questo capitolo della saga scorre facilmente, sorprendendo lo spettatore non solo per le caratteristiche della storia ma anche per l’impostazione registica dell’opera.

In termini di resa qualitativa, essendo tre film differenti, non è possibile fare una valutazione completa del cofanetto: di fatto ci troviamo però di fronte a un prodotto con un buon reparto video e audio che riesce a dare il massimo negli extra di alcuni dischi dove si trovano contenuti speciali davvero interessanti e coinvolgenti, perfetti per aggiungere alcuni dettagli importanti al complesso mondo di Halo e alle vicende narrate nelle singole pellicole.

Titolo: Halo collection

Distributore: Kaze