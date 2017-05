Laura Biagiotti in fin di vita: avviato l’iter per la morte cerebrale

–Redazione– Non c’è speranza, per la stilista italiana Laura Biagiotti, vittima di un attacco cardiaco avvenuto intorno alle 21.30 di ieri sera.

La donna si trova ora ricoverata in condizioni disperate presso l’ospedale Sant’Andrea della capitale. In una nota diffusa dalla struttura, si legge che è stato avviato l’iter per accertare la morte celebrale della paziente.

I tentativi di rianimazione, infatti, hanno fatto sì che il cuore della Biagiotti riprendesse a battere. Ma i danni al cervello sono risultati irreparabili: «Il quadro clinico e gli accertamenti effettuati – si legge nella nota – attestano un grave danno cerebrale di tipo anossico».