L’Italia nella morsa del caldo: temperature fino a 34 gradi

-Redazione- Estate anticipata sull’Italia con l’alta pressione che dal Nord Africa si allunga verso molte Nazioni dell’Europa centro occidentale interessando anche la nostra Penisola.

Il caldo caratterizzerà gran parte della settimana ma si farà sentire in particolare al Nord e sulle Tirreniche, si legge su ‘3bMeteo’.

Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto (occidentale), Toscana, Umbria e Sardegna saranno le prime a risentire dell’ondata di caldo. Le massime potranno raggiungere i 31/34°C su basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia Romagna. Fino a 30-31°C nelle aree interne del Centro ed in Sardegna.

Poi il caldo si farà sentire su Puglia interna, Lucania, Sicilia e Lazio con picchi di 30°C se non superiori sul foggiano. Qualche grado in meno lungo le coste, ma l’umidità in aumento farà crescere la sensazione afosa.

Il clima sarà caldo anche di notte, in particolare nelle città del Nord Italia con minime anche superiori ai 20/22°C. Zero termico sulle Alpi attorno ai 4000 metri. Le giornate più calde saranno quelle di martedì e mercoledì.

Non sono attesi grossi cambiamenti per la prima settimana di giugno. Tuttavia c’è da segnalare un aumento della possibilità di temporali di calore tra giovedì e venerdì in concomitanza di una flessione dell’alta pressione in quota. Da valutare successivamente l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Atlantico.