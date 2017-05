Little Nightmares. Atmosfere da incubo per un’avventura indimenticabile

–Maurizio Di Gioia– E’ impossibile non provare sin dal primo momento una forte empatia nei confronti dell’esile figura protagonista di Little Nightmares. Un esserino minuto dalle gambe così esili da sembrare quasi incapaci di sorreggere il delicato corpicino ammantato in un impermeabile giallo. Tutto intorno un malsano e spoglio ambiente sconosciuto.

Il mistero domina completamente nel nuovo titolo di casa Namco Bandai: se da una parte non è dato conoscere il nome della minuta figura da guidare verso la fuga, dall’altra non si è a conoscenza neanche del suo passato e del suo destino, come sia arrivata (o dovremmo dire come sia arrivato?) là dove si trova né come ne debba uscire.

Senza una spiegazione e senza delle istruzioni, l’unica cosa che apparirà sin da subito evidente è la necessità di trovare una via di fuga da quella prigione fatta di un susseguirsi di stanze disadorne dove ogni oggetto sembra essere fuori scala, troppo grande per la piccola protagonista costretta a fare i salti mortali per riuscire nel proprio intento.

In un titolo che sfrutta il platform, sarà necessario interagire con l’ambiente circostante per superare gli ostacoli e risolvere gli enigmi che di volta in volta ci verranno presentati. Una sfida articolata che coinvolgerà il giocatore immedesimandolo in quell’atmosfera onirica e opprimente che è il punto di forza di Little Nightmares assieme al senso di paura e inquietudine che vibra in ogni inquadratura e dietro ogni porta.

Ad animare gli ambienti ci sono piccoli esserini fuggevoli pronti a nascondersi in qualche anfratto celato, vermiformi mostriciattoli neri e deformi esseri umani dai corpi sproporzionati con gambe tanto corte quanto lunghe risultano essere le braccia.

L’avventura non è particolarmente lunga: il gioco può essere portato a compimento in poche ore, evitando così quel senso di noia e ripetitività determinato da una eventuale eccedente longevità. Facile che però la voglia di vivere ancora quelle tensioni e quelle emozioni spingano a iniziare una nuova partita, per il solo gusto di riassaporare quelle sensazioni già provate.

La grafica è semplice, curata e perfettamente idonea all’ambientazione. Le luci e le ombre vengono sfruttate al meglio per creare un maggior senso di mistero; per combatterle sarà utile l’unico oggetto in dotazione alla piccola protagonista di Little Nightmares: un accendino. L’audio è un perfetto ausilio al gioco, capace di impressionare con i rumori e i silenzi che permettono una maggiore immedesimazione nel titolo, tanto da risultare un perfetto vestito realizzato su misura.

Che il piccolo incubo vada in scena…

Titolo: Little Nightmares

Distributore: Namco Bandai