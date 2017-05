Lo stipendio di mister Zara? 1,25 miliardi di euro nel 2017

-Redazione- Amancio Ortega è il super-miliardario meno conosciuto al mondo.

Ha fondato i grandi magazzini low cost Zara e in vent’anni è diventato uno degli uomini più ricchi del pianeta. Ma non ha comprato squadre di calcio o megaville da mille e una notte.

Persino la barca l’ha pagata “solo” 6 milioni, battezzandola Valoria come il nome del paese di nascita della madre. Il suo patrimonio netto attuale è valutato da Forbes in 81,5 miliardi di dollari.

E il signor Amancio, ex fattorino di una sartoria, ha incassato il dividendo della sua quota nella Inditez, la società cui fanno capo i magazzini Zara: sul conto corrente gli sono entrati in un sol giorno 628 milioni di euro. +Si tratta solo di un anticipo che a luglio, dopo il via libera dell’assemblea del gruppo che l’imprenditore controlla al 59,9%, salirà a 1,25 miliardi di euro. Solo con quella cedola, per dare un’idea delle proporzioni,

Ortega potrebbe comprarsi l’intera catena di magazzini Oviesse.