Mantova. Trova un portafoglio con 33 mila euro e lo restituisce al proprietario

-Redazione- Quando ha guardato dentro a quel portafogli trovato in una stazione di servizio, non credeva ai suoi occhi: dentro vi erano ben 33mila euro in contanti.

Succede a Castellucchio, nel Mantovano

. L’uomo non ha esitato e ha restituito il portafogli al legittimo proprietario, un agricoltore settantenne che dopo aver fatto benzina era ripartito a tutto gas senza accorgersi che il portafogli con i risparmi di una vita, con cui doveva saldare dei debiti, gli era scivolato fuori dalla tasca.

L’anziano si è rivolto ai carabinieri, in lacrime. I carabinieri tramite le telecamere di sorveglianza del benzinaio hanno visto un uomo raccogliere il portafogli e salire sulla sua auto.

Quando gli hanno telefonato (è stato rintracciato dalla targa) l’onesto protagonista della vicenda, un impiegato di 50 anni, era già in un’altra caserma dei carabinieri, quella di Curtatone, per restituire tutti i soldi.

E’ stato ricompensato dall’agricoltore con alcune centinaia di euro.