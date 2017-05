Mara Maionchi: “I miei geni si sono fatti fottere dal cancro”

-Redazione– “Ho avuto una bella tranvata“.

Non rinuncia al suo linguaggio sopra le righe la produttrice discografica Mara Maionchi, 76 anni, neanche quando si trova a raccontare la sua malattia.

Le mille donne di Umberto Veronesi hanno applaudito a lungo.

E come loro anche Maionchi testimonia con autoironia e semplicità di come un tumore al seno può travolgere la vita, di come i suoi geni si sono fatti fregare (anzi “fottere”, dice) dal cancro.

E “siccome sono esagerata” i tumori erano due. “Due sarcomi maligni, uno a destra e uno a sinistra. Che faccio, risparmio?”. La diagnosi quando di anni ne aveva 73, la tappa obbligata dell’operazione affrontata “sperando in bene”. E la buona notizia dei linfonodi sani. “Un colpo di culo”, lo definisce la conduttrice televisiva, “perché dire fortuna mi sembra poco”.

“Ho avuto la ‘fortuna’ di avere il tumore in tarda età, penso alle donne più giovani, la loro situazione è peggiore e provo dispiacere. Cerco di aiutarle, dico stronzate, che certe volte aiuta”.

Torna con la mente a quando in sala operatoria ha chiesto al chirurgo una sesta misura, “per finire i miei giorni in gloria”.

E’ sul palco di Ieo per le donne per lanciare un appello alla prevenzione.

E lo dice con cognizione di causa perché, confessa, lei ne ha sempre sottovalutato l’importanza. Ma poi, quando è arrivata la grande paura, si è dovuta ricredere: “Ho conosciuto Umberto Veronesi quando lavoravo a ‘Domenica In’ e capitava che ci occupassimo dei progetti dell’Airc.