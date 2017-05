Mass Effect Andromeda. L’inizio di una nuova saga?

–Maurizio Di Gioia– Per poter venire considerati un punto di riferimento nel sempre più ricco panorama dei videogiochi non basta più ottenere un incredibile apprezzamento sia da parte della critica che da parte del grande pubblico, ma servono idee innovative che si trasformino in punti di riferimento per i titoli futuri.

Mass Effect con la sua trilogia è stato capace di entrare nella cultura popolare del mondo ludico virtuale grazie a una altissima qualità tecnica più che convincente ma anche a una trama estremamente accurata e ben sviluppata. Di fatto è stato un punto di riferimento per tutti quei prodotti che volevano unire l’action a una deriva gdr in cui grande attenzione venisse data allo sviluppo del personaggio e all’evolversi dei rapporti con i comprimari, ma anche in cui le singole scelte portassero a delle conseguenze future che modificassero anche in termini decisi l’andamento della storia.

Il titolo di BioWare distribuito dalla Electronic Arts non poteva finire con la conclusione della vecchia trilogia: di spunti per portare avanti la storia ce n’erano diversi ma, vista la distanza temporale dal primo capitolo, era necessario trovare qualcosa che condividesse l’universo narrativo di Mass Effect ma non si innestasse troppo sull’articolata trama, così da non tenere lontani nuovi utenti. La soluzione era presente già intorno alla metà della prima serie, quando un manipolo di uomini venne inviato verso la galassia di Andromeda per creare nuove colonie.

E infatti con Andromeda il giocatore prende il controllo di uno dei due gemelli Ryder per tentare la colonizzazione di nuovi pianeti a bordo della Tempest. Come nel vecchio Mass Effect, anche qui si potranno gestire i rapporti personali e compiere scelte che influenzeranno la trama. Accanto agli umani ci sono le storiche razze aliene con qualche interessante novità.

Con una forte impronta action e con rilevanti elementi derivati dal gioco di ruolo, il nuovo titolo BioWare si prospetta come un videogioco convincente e ben strutturato in cui i diversi ambiti vengono attentamente sviluppati: se il gameplay è solido, i combattimenti risultano gestiti in maniera attenta e intelligente, lasciando all’intelligenza artificiale il compito di creare degli avversari che sappiano muoversi con attenzione per creare difficoltà negli scontri armati. Anche i compagni d’avventura si muovono seguendo le direttive del computer e lo fanno con buoni tatticismi capaci di fare la differenza.

A personalizzare l’esperienza ludica ci pensano le abilità potenziabili su diversi livelli, così da consentire un ampio ventaglio di scelta. La nota meno avvincente è quella relativa al crafting, lasciato a livelli alquanto basilari e di fatto non particolarmente influente sull’esito finale dell’avventura.

Con una struttura che incentiva all’esplorazione, Mass Effect Andromeda richiede una buona macchina per giocare; la sensazione è che però il buon lavoro svolto dai programmatori permetta di godersi il videogioco anche su un prodotto non al top, così da ampliare al massimo l’utenza di riferimento senza compromettere la qualità finale del titolo. Il doppiaggio in inglese è ottimo ma per quanti non abbiano dimestichezza con la lingua d’oltremanica è possibile sfruttare i sottotitoli in italiano. La durata complessiva è notevole, tanto più se lo si vuole portare a totale compimento con tutte le missioni secondarie.

Mass Effect Andromeda offre anche una versione multiplayer per affrontare alcune missioni fino a quattro giocatori, con un sistema cooperativo che si distacca dalla campagna classica: si tratta di una modalità ben realizzata e convincente che però rimane un, seppur molto apprezzato, di più all’avventura singleplayer.

Titolo: Mass Effect Andromeda

Distributore: Electronic Arts