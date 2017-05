Monopoli. Spingono un 77enne da una scogliera e lo uccidono: “Forse una bravata”

–Redazione– Probabilmente una “bravata”, un terribile scherzo, quello che è costato la vita a un 77enne di Monopoli, spinto da una scogliera nella giornata di ieri e morto. Assieme a lui, un amico che, in fase di choc, ha fornito l’identikit degli aggressori.

I due infatti sarebbero stati seguiti da due giovanissimi incontrati poco prima in un bar. Durante un diverbio, poi, i ragazzini li avrebbero aggrediti, spingendoli giù dalla scogliera. Per i pm, però, è aperta anche la pista di uno scherzo degenerato in tragedia.