Musashi, il samurai per antonomasia

–Gianni Frola– Figura storica del Giappone medioevale, Miyamoto Musashi è il più famoso tra i samurai, l’uomo che per antonomasia ne incarna lo spirito. Vissuto tra la fine del millecinquecento e l’inizio del milleseicento, è di fatto conosciuto come il più grande spadaccino del Sol Levante; meno noto è il suo ruolo di scrittore e di artista. La sua leggendaria imbattibilità è derivata sia da una padronanza unica della tecnica di spada, sia dalla capacità di sfruttare a proprio vantaggio la psicologia e le debolezze degli avversari.

La sua fama è tale che la sola storia non riusciva a contenerla, dovendo così sfociare nel campo del mito e lasciando che le sue imprese si librassero in un’atmosfera di nebbia che rende difficile distinguere il confine netto tra realtà e leggenda. Di sua realizzazione sono alcuni quadri particolarmente rinomati e ricercati, così come diversi scritti, tra i quali spicca quello che è considerato ancora oggi un grande classico della strategia militare: Il Libro dei Cinque Anelli.

Conosciuto in tutto il mondo, Musashi è stato fonte di ispirazione per libri, film e fumetti; ma indiscutibilmente è il romanzo di Eiji Yoshikawa quello che ha goduto di maggior successo. Lo scrittore, figlio di un samurai, ha dato vita a una storia tanto dettagliata quanto appassionante che ha esaltato la figura di Miyamoto affiancandola a personaggi realmente esistiti ma adattati alle esigenze della trama.

Pubblicato a puntate sull’Asahi Shimbun nella seconda metà degli anni trenta del secolo scorso, Musashi ha goduto di una acclamazione non solo in patria ma in tutto il mondo, diventando un punto di riferimento per trasposizioni di ogni genere e nazionalità. L’opera è di fatto uno dei più grandi classici della letteratura giapponese, tanto da poter azzardare una comparazione con quanto rappresenta la Divina Commedia per la letteratura italiana. Di fatto non può essere considerato unicamente un libro ma è un pezzo di storia, un elemento essenziale per comprendere al meglio la società, la tradizione e la cultura del Sol Levante.

La figura un po’ malinconica del samurai è qui celebrata con attenta arguzia, dando luogo a un lavoro meticoloso che risalta non soltanto l’uomo quale maestro di spada ma anche quale pensatore e artista, quale scrittore e pittore, quale filosofo e stratega. Nelle pagine di Musashi è possibile vivere la maturazione del protagonista partendo da quando, ancora ragazzo, subì una cocente sconfitta in battaglia che lo spinse a consacrare la propria vita al fine di diventare un combattente imbattibile, fino a giungere al periodo in cui la crescita culturale e spirituale sono divenuti una vera e propria necessità.

Precedentemente pubblicato in Italia dalla Rizzoli in una versione ridotta, Musashi è ora disponibile in edizione integrale grazie alla Luni Editrice che lo ha riproposto in due corposi volumi. E’ un lavoro di grande qualità, curato e certosino, grazie al quale è stato possibile proporre al pubblico italiano l’opera originale così come l’autore l’aveva pensata, non limandola ai soli punti salienti e più emozionanti, ma dando spazio anche alle divagazioni filosofiche e culturali che Eiji Yoshikawa aveva sapientemente evidenziato.

Nelle centinaia e centinaia di pagine che compongono Musashi è possibile scivolare all’interno di quell’atmosfera tipica del Giappone medievale vivendone le caratteristiche storiche grazie all’esperta scrittura dell’autore ma anche il pensiero e lo spirito che dominava la società dell’epoca.

L’edizione di Musashi firmata dalla Luni Editrice non può mancare nella collezione di qualunque appassionato di letteratura o, più semplicemente, di cultura giapponese. Il peso di quest’opera è tale che ha ispirato decine e decine di pellicole, di fumetti, di cartoni animati e di serie televisive. Il peso di Musashi è tale che senza di lui forse non esisterebbe neanche il Giappone così come lo conosciamo.

Titolo: Musashi

Autore: Eiji Yoshikawa

Editore: Luni Editore