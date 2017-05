Neonato morto a Torino. Scaraventato dal balcone: fermata la madre

-Redazione- Fermata una donna, ritenuta responsabile di omicidio aggravato del neonato partorito e trovato abbandonato in strada a Settimo Torinese.

Il fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Ivrea è stato effettuato nella notte dai carabinieri di Chivasso.

La donna, italiana di 34 anni, avrebbe confessato e ammesso le proprie responsabilità. Al momento non sono emerse responsabilità da parte di altre persone.

Il piccolo sarebbe stato lanciato dal balcone: sarebbe questa, al momento, l’ipotesi più probabile avanzata dagli investigatori.

A ritrovare il bimbo abbandonato in strada e agonizzante, con una ferita alla testa, era stata un giovane che stava passando in auto. Il piccolo è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

La svolta è arrivata quando la donna è stata portata in procura per essere ascoltata dal procuratore Giuseppe Ferrando.

I carabinieri sono tornati nel luogo dove è stato trovato il bimbo per ulteriori rilievi, compiendo anche un sopralluogo nell’appartamento della 34enne.