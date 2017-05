Nicky Hayden investito in bici vicino a Rimini: gravissimo

-Redazione- Paura per il pilota americano Nicky Hayden, coinvolto in un incidente sulla Riccione-Tavoleto nella zona di Misano Adriatico.

Il pilota 36enne, campione del mondo della MotoGp nel 2006 e attualmente impegnato nel campionato Superbike, stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con un’automobile. Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza del 118.

Hayden e un gruppo di ciclisti stavano pedalando quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato centrato in pieno da una Renault.

Il pilota del Team Honda World Superbike, dopo essere finito sul cofano della vettura, ha sfondato il parabrezza per poi cadere sull’asfalto.

Hayden è stato trasferito con il codice di massima gravità all’Infermi di Rimini dove si trova in prognosi riservata a causa di un grave politrauma toracico e cranico.