Nunzia De Girolamo: “Castrazione chimica per gli stupratori”

"Lo stupro è da condannare sempre e comunque. E' stata una frase molto infelice".

Così Nunzia De Girolamo, deputata di Forza Italia, commenta le parole di Deborah Serracchiani sullo stupro “compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese”.

“Chiunque lo compia ha rovinato l’esistenza di una persona per sempre – sottolinea De Girolamo – Io non solo butterei la chiave, e so forse di dire una cosa molto forte, ma non consentirei mai più a un uomo di toccare una donna, o un bambino o una bambina. Io sono per la castrazione chimica”.