Nuovi modi per godersi film e programmi tv

-Redazione– L’ondata di rinnovamenti tecnologici degli ultimi anni ha portato una vera e propria valanga di nuovi dispositivi che ci permettono di godere di video e trasmissioni televisive, senza considerare le numerose reti on demand in continua crescita e i servizi di pay per view.

I nuovi dispositivi sono caratterizzati da qualità video altissima e risoluzioni fino a poco tempo fa impensabili, studiate, in alcuni casi, appositamente per consolle di ultima generazione e videogiochi. Non è un segreto infatti come spesso alcuni livelli di dettaglio siano sfruttati quasi unicamente dai modelli pro e Scorpio delle consolle Playstation e Xbox, e come siano proprio i videogiochi a spremere i dispositivi al massimo della loro potenza.

Oltre agli schermi poi, non mancano proiettori con relativi supporti e infinite possibilità di visione.

La televisione non è più quella di una volta, in questo caso però parliamo di una novità positiva. Lo schermo di sala infatti adesso è un vero e proprio mediacenter, capace di navigare in rete e di gestire intere applicazioni grazie anche alle smart tv di ultima generazioni con sistemi nativi o Android.

Scegliere la propria tv tra un miriade di possibilità

La scelta del proprio schermo diventa oggi più che mai una scelta complessa che deve tener conto sia delle nostre possibilità economiche che dello spazio e dei nostri desideri di utilizzo. Il progresso della tecnologia ha dato vita a schermi sempre più piatti e dettagliati, allo stesso tempo questo tipo di prodotto ha ridotto il suo prezzo diventando molto più abbordabile di un tempo, quando lo schermo ultra piatto era un appannaggio di pochi. Inoltre sono aumentate le dimensioni, ci troviamo così a che fare con veri e propri schermi giganti che ci faranno riscoprire film e altri intrattenimenti come se fossero qualcosa di completamente nuovo, abituati alle vecchie tv di una volta.

L’importante è trovare il prodotto più adatto a noi, senza dimenticare tutti quegli accessori fondamentali per godere a pieno del nostro acquisto, come ad esempio i supporti tv, nel caso decidessimo di posizionare il nostro schermo su una parete, rappresentano la soluzione ottimale per godere al massimo delle qualità degli schermi piatti.

Districarsi nell’acquisto non è cosa facile, di sicuro però le novità non mancano e tra schermi 3d, proiettori potentissimi e dettagli da urlo, difficilmente il prodotto trovato vi deluderà, state però attenti a trovare lo spazio più adatto!