I costi legati alla fornitura di luce e gas rientrano a pieno titolo nelle spese mensili principali delle famiglie italiane, specialmente nei mesi invernali quando i consumi energetici aumentano in vista di un utilizzo maggiore degli impianti elettrici e di riscaldamento.

Con l’arrivo della bella stagione i consumi legati alla bolletta del gas diminuiscono mentre quelli legati alla corrente elettrica rimangono comunque elevati a causa dell’utilizzo massiccio dei climatizzatori e dei condizionatori d’aria. Come risparmiare quindi sulle fatturazioni di luce e gas?

Oltre che imparare ad ottimizzare i consumi, ad esempio attivando gli elettrodomestici nelle fasce orarie meno costose e facendoli funzionare solo a pieno carico, una buona soluzione per tagliare i costi in bolletta è quello di optare per delle tariffe luce e gas con un costo della componente energia vantaggioso.

Se ti stai chiedendo come, la risposta potrebbe essere: utilizzando uno dei numerosi siti di comparazione via web come ad esempio quello di SuperMoney che ti permette di confrontare le principali offerte luce e gas disponibili e di richiederne i preventivi in pochi click. A questo proposito, se sei curioso di capire come si utilizzano le piattaforme trova-prezzi e quali sono le offerte energetiche più convenienti del momento ti consigliamo di continuare a leggere questo articolo.

Come trovare le migliori offerte luce e gas?

Come anticipato, i portali di confronto online ti permettono di comparare tutti i costi e le specifiche delle principali offerte luce e gas disponibili sul mercato dell’energia. Questi strumenti sono completamente gratuiti e forniscono in pochi secondi una lista dei preventivi, ordinati in ordine di convenienza, delle diverse compagnie che erogano il servizio luce e gas. La consultazione degli stessi, oltre ad essere gratuita non comporta alcun impegno d’acquisto.

Richiedere un preventivo luce e gas sui siti di comparazione è inoltre piuttosto semplice. Come prima cosa è necessario entrare nel portale di confronto e accedere alla sezione “Luce e Gas” o “Energia”. Dopo di che ti verrà generalmente richiesto di inserire alcuni dati in un form online come ad esempio la tipologia di utenza desiderata (luce, gas, luce e gas), la tariffa desiderata (monoraria o bioraria), i consumi annui di energia e il costo medio della tua attuale bolletta.

Inoltre, ti verrà richiesto di inserire il tuo nome e cognome, indirizzo mail e numero di cellulare così da poter essere ricontattato qualora desiderassi ricevere maggiori informazioni in merito a una tariffa energetica o desiderassi attivarla. Sulla base di tutte queste informazioni il metamotore della piattaforma online sarà in grado di restituirti in pochi secondi la lista dei preventivi luce e gas più in linea con le tue esigenze.

Quali sono le migliori offerte luce e gas del momento?

Veniamo ora alle migliori tariffe luce e gas di questo periodo che abbiamo selezionato per te proprio utilizzando una piattaforma di confronto via web. Per effettuare la simulazione abbiamo fatto riferimento a una famiglia di quattro persone residente a Roma e con un consumo medio annuo di 1500 kWh di energia elettrica e di 500 Smc di gas.

E-Light ed E-Light Gas di Enel Energia

Al primo posto in ordine di convenienza troviamo le proposte E-Light ed E-Light Gas di Enel Energia. Per entrambe le soluzioni il prezzo legato alla componente energia rimane bloccato per un anno a 0,0369 €/kWh per l’energia elettrica (tariffa monoraria) e a 0,200 €/Smc per il gas.

Questa soluzione rientra nelle proposte “green” di Enel Energia. Avrai infatti la certezza di utilizzare sempre energia prodotta da fonti rinnovabili e di ricevere la bolletta elettronica comodamente via posta elettronica ogni due mesi, evitando così inutili sprechi di carta

Sorgenia Next Energy luce e gas

Un’altra offerta con caratteristiche convenienti è Next Energy Luce e gas di Sorgenia che prevede il prezzo bloccato per 12 mesi della componente energetica pari a 0.0685 €/kWh per la fornitura luce e pari a 0.2215 €/Smc per la componente gas.

Sottoscrivendo questa soluzione potrai inoltre richiedere i seguenti servizi aggiuntivi, gratuiti per il primo anno:

Green Life , l’opzione che ti permette di utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili con certificazione di Garanzia d’Origine rilasciata dal GSE.

, l’opzione che ti permette di utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili con certificazione di Garanzia d’Origine rilasciata dal GSE. Programma PayBack con la carta fedeltà che ti permette di accumulare punti grazie alle spese di tutti i giorni e di tramutarli in sconti energia;

con la carta fedeltà che ti permette di accumulare punti grazie alle spese di tutti i giorni e di tramutarli in sconti energia; Energy Lab , lo strumento per avere sempre sotto controllo i tuoi consumi energetici via web;

, lo strumento per avere sempre sotto controllo i tuoi consumi energetici via web; Full Digital Care, il Servizio Clienti per metterti in contatto con un operatore di Sorgenia via App MySorgenia, attraverso l’Area Clienti via web, via Social Network o via telefono.

In conclusione, Sorgenia ed Enel sono due delle compagnie che in questo momento propongono delle offerte luce e gas particolarmente vantaggiose. Non ti resta quindi che effettuare una comparazione online così da capire quale sia la soluzione più adatta alle tue abitudini di consumo energetico e iniziare così a risparmiare in bolletta.