Olivia Newton-John cancella il tour: “Il cancro è tornato”

-Redazione- Olivia Newton-John è stata costretta a rinviare i concerti previsti per giugno negli Stati Uniti e in Canada per sottoporsi a nuove terapie contro il cancro.

La cantante e attrice, indimenticabile protagonista nel 1978 al fianco di John Travolta nel film ‘Grease’, lotta con un cancro al seno sin dagli anni ’90.

“Il mal di schiena che inizialmente l’ha portata a rinviare la prima metà del suo tour ha finito per rivelarsi una metastasi del cancro al seno che ha attaccato l’osso sacro”, si legge sulla pagina Facebook della cantante.

L’artista si sottoporrà ad un breve ciclo di radioterapia, in aggiunta alle terapie naturali che segue normalmente per mantenersi in forma, ed “è fiduciosa di riuscire a tornare sul palco entro la fine dell’anno, più in forma che mai, per recuperare i suoi spettacoli”.