Omicidio Karimian: la guerra della propaganda

-Monica Mistretta– È guerra di informazione tra l’Iran e i dissidenti dell’Mko, il movimento dei Mojahedin del popolo iraniano.

L’oggetto della disputa è un omicidio avvenuto la sera del 29 aprile a Istanbul, in Turchia. I fatti, riportati dalla stampa turca, parlano di una classica esecuzione. Sono le otto di sera. La macchina su cui stanno viaggiando l’iraniano Saeed Karimian e il suo collega d’affari kuwaitiano, Mohammad Shallahi, viene bloccata da una jeep dalla quale scendono due uomini mascherati che fanno fuoco. Karimian muore sul colpo, Shallahi poco dopo all’ospedale.

L’Iraniano Karimian era un dissidente.

Aveva passaporto britannico e viveva in esilio a Dubai. Era il proprietario di Gem-Tv, un gruppo con oltre 20 canali satellitari, molti dei quali in farsi, la lingua parlata in Iran. Nel 2016 un tribunale rivoluzionario di Teheran lo aveva condannato ‘in absentia’ a sei anni di carcere per reati contro la sicurezza nazionale. Il governo iraniano aveva bollato come propaganda i film occidentali trasmessi da Gem-Tv, spesso tradotti dall’inglese e visibili in Iran con la parabola satellitare.

Nella Repubblica Islamica le parabole sono proibite e vengono regolarmente confiscate, ma milioni di iraniani scavalcano il problema provvedendo a comprarle nuovamente a ogni sequestro.

Secondo i dissidenti iraniani dell’Mko, attualmente in esilio in Albania, Karimian sarebbe stato ucciso dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane per ordine dell’ayatollah Ali Khamenei. Il delitto sarebbe stato preparato nel tempo: sul sito italiano del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana è visibile una foto del 2013 che ritrae Karimian insieme a Maryam Rajavi, leader del Mko.

Un ritocco fotografico, perché accanto a questa foto i dissidenti pubblicano quella originale, in cui Karimian non figura. Insomma, secondo l’Mko un trucco ordito dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane per far passare il magnate della televisione come uomo vicino ai peggiori nemici dell’Iran.

“Questo omicidio è un segnale per tutti in vista delle elezioni iraniane del 19 maggio” racconta ad ArticoloTre Davood Karimi, dissidente iraniano in esilio in Italia. “Nel 2013 Karimian aveva pubblicamente escluso la sua appartenenza al Mko. Il governo iraniano ha preparato il delitto nel tempo e adesso ha colpito”. Davood non fa sconti: “La stampa iraniana dice che anche il padre di Karimian era del Mko e che per questo sarebbe stato ucciso. Falso: è ancora vivo e si trova in Iran”.

Sulle ragioni dell’omicidio Davood non ha esitazioni: “l’Iran sa che il presidente americano Donald Trump ha intenzione di porre un freno alla sua espansione regionale. Alla metà di aprile il senatore statunitense John McCain è andato in Albania per incontrare i dissidenti iraniani del Mko in esilio a Tirana. È un segnale che parla forte e chiaro e fa paura all’Iran. Anche la super bomba sganciata dagli americani in Afghanistan era un messaggio rivolto soprattutto all’Iran” conclude Davood.

Sull’omicidio Karimian la stampa iraniana è di diversa opinione: il magnate televisivo sarebbe stato ucciso per problemi finanziari e grossi debiti in sospeso. Una versione che è stata confermata anche dal sindaco di Istanbul. Ma Press-Tv, canale televisivo di proprietà del governo iraniano, va oltre e racconta un’altra storia. L’obiettivo dell’agguato non sarebbe stato Karimian, bensì il kuwaitiano Mohammad Shallahi. Su di lui si sa pochissimo: solo che il governo del Kuwait ha aperto le indagini sulla sua morte. Shallahi, secondo Press-Tv, sarebbe stato legato al principe saudita Walid ben Talal e al suo fallito tentativo di aprire un canale televisivo indipendente dai regnanti sauditi, Al Arab News. Shallahi sarebbe stato ucciso per un regolamento di conti tra principi sauditi.

Eppure, in questa seconda versione di Press-Tv qualcosa davvero non quadra. Un particolare sembra sconfessarla: secondo la stampa turca, Karimian avrebbe ricevuto 27 proiettili, Shallahi tre. Karimian è morto sul colpo. Shallahi è stato soccorso ed è deceduto in ospedale: gli assassini, quando sono fuggiti, lo hanno lasciato vivo. Evidentemente, non era lui il loro bersaglio.

Mancano poco più di due settimane alle elezioni iraniane: i primi giorni di maggio l’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad ha fatto sapere in un video-messaggio che non appoggerà nessun candidato. Da un lato c’è il riformista Hassan Rouhani e la sua linea di dialogo con l’occidente, dall’altra il conservatore Ebrahim Raisi, pupillo dell’ayatollah Khamenei e suo principale strumento di pressione su queste elezioni. In giorni decisivi per l’Iran le tv di Karimian avrebbero potuto essere più che scomode.

Ma in questa guerra di informazione districarsi tra le differenti versioni è quasi impossibile. Omicidio per debiti, come vogliono gli iraniani, o esecuzione politica, come racconta Davood Karimi ad ArticoloTre? Per ora, nessuna risposta.

La magistratura turca, sotto la stretta del presidente Recepp Tayyip Erdogan, ha già altri problemi cui pensare: in Turchia sono in corso centinaia di processi per il fallito golpe del luglio 2016. Tra qualche giorno nessuno parlerà più di Karimian e del suo sventurato partner in affari.