Onirografìa. Impressione ed Inconsistenza

Onirografia. Impressione ed Inconsistenza inaugura lunedì 15 maggio dalle 18.30 nello Spazio Parentesi di via Belfiore 19 a Torino. Una mostra d’arte contemporanea con gli artistiMarius Ashblow, Riccardo Cecchetti, Tiziana Inversi, Josh Fill, Sara Menichino, Ludovico Operti, Roberto Pestarino a cura di Ivan Fassio

Onirografìa. Inaugurazione lunedì 15 maggio 2017 dalle 18.30 – fino al 27 maggio, tutti i giorni 11-13 e 15-20 – (info 3382270563) Spazio Parentesi – via Belfiore, 19 – Torino

Spazio Parentesi presenta una narrazione in versi, un poema in prosa, dove il sogno emerge tanto per immagini quanto per segni, tratti, tracce. Quanto c’è di effimero nell’impronta, nell’orma, nella testimonianza del passaggio? Tutto il peso utile alla propria apparizione al mondo.

i quadri anticamente digitali di Marius Asblow, graffiti rupestri per pannelli, proiezioni documentarie ataviche disegni sparsi e didascalie di Riccardo Cecchetti, segniche azioni per testi a contrappunto grafico pitture onirico-metafisiche di Tiziana Inversi, in bilico tra dimensione surreale e magica fantastica sospensione l’iperrealismo in bianco e nero di Sara Menichino, dove l’uomo incontra la situazione, nell’emozione aurorale di ogni caso del destino la libertà cromatica del disegno di Josh Fill e il nomadismo delle tinte, affinché una finzione sia sempre verosimile, in teorica pratica d’equilibrio gli scatti fotografici pretestuali di Ludovico Operti, poiché la macchina mantenga la propria funzione e l’empatia tutta dell’estetica dei tempi iscrizioni sognanti su pellicola di Roberto Pestarino, sfinge mappa mondo, inedite proposte d’allestimento interiore, storie per una stanza sottosopra, poetiche sequenze bibliotecarie

