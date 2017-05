Onirogramma. Mostra al Circolo Virtuoso

-Ivan Fassio-

Inaugura domani, venerdì 19 maggio, ONIROGRAMMA. Esposizione Contemporanea con Marius Ashblow, Benedetto Bonaffini, Romina Di Forti, Josh Fill, Sara Menichino, Gabriele Operti, Ivan Pantaleo, Nadia Sponzilli presso Il Circolo Virtuoso di via San Secondo, 66 a Torino. Fino al 2 giugno, dal martedì al sabato 16.30 – 22.00. ArticoloTre/AR? presenta qui una serie di testi di presentazione.

Scritture oniriche di modernariato digitale di Marius Ashblow / Strutture urbane sommerse, salvate e irraggiate di Benedetto Bonaffini / Sognanti disegni da parati e sculture a tela di Romina Di Forti / Copertine esperienziali e acquerelli esistenziali di Josh Fill / Sguardi pittorici e profili identitari di Sara Menichino / Situazioni notturne e incisioni eroicomiche di Gabriele Operti / Città pensili e invisibili, scorci-gouache di Ivan Pantaleo / Carte nere mappe marine sottocosmiche di Nadia Sponzilli / Poesie e testi critico-creativi di Ivan Fassio

Onirogramma

Una variazione subentrò nello spirito del sogno – scrisse il poeta – e definì una sfumatura per il dolore, un’ombra stabile per la lotta interiore e l’inquieto abbassarsi dello sguardo di fronte all’incisa lapide degli indicibili pensieri… Ignorandoli, il soggetto vide le scene sostituite: il buio, il pavimento, la luce accecante, la chiusura delle palpebre. Osservò il niente e gli diede un nome: altro. Vergogna! Da allora, l’individualità si confuse e ripiegò, si chiuse e fortificò. Interruppe l’azione di ogni terza persona. Permise ad ogni sensazione di appartenerle interamente. Fuori di sé, riuscì a possedere tutto. Disse mio, mi descrisse, pronunciò io. E parlò: “Vedo nel sonno l’incedere dell’animo: sulle punte, di corsa, rotolante, ingombrante, sbilanciato, fremente, compunto, imponente, accasciato, ritto, volante, addossato a me! Tutto ciò che è detto, toccato, provato, sentito, udito: è visto. Nel linguaggio fissante del passivo: è veduto dalla vista nell’oscuro della carne, riassorbito da occhi chiusi, arso parte a parte e incenerito, fossilizzato dentro ai sensi: concavo e convesso. Per questo, riverbera nei secoli: araldo dell’eterno!”

Onirogramma

A testa in su

Osservo l’altro me

Sdraiato

Sul soffitto

Sollevare per una stella

La coperta del tetto.

Intanto tu ti neghi agli intervistatori,

Sfilando sul letto.

In sospeso,

Studio il rumore della caffettiera

Che imitavo da bambino.

Prendo una tazzina.

Verso, zucchero, giro:

Nomi comuni

Degni d’azione, verbi inconsapevoli:

Come se scrivessi sogno.

i.f.