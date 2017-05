Otite curata con l’omeopatia: in coma un bimbo di sette anni

-Redazione– E’ ancora in coma e grave il bambino di sette anni ricoverato agli Ospedali Riuniti di Ancona per un’otite.

Il bambino non sarebbe stato curato con gli antibiotici ma con l‘omeopatia ed è arrivato in ospedale in condizioni gravi.

“Dall’ultima valutazione dei parametri vitali, respiratori, cardiocircolatori ed elettroencefalografici risulta persistere uno stato comatoso grave”, si legge nel bollettino medico diramato dagli ospedali Riuniti di Ancona.