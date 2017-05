Palermo Calcio. Baccaglini: “Il closing slitta per problemi con le banche”

–Redazione- Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, il closing che sancirà il passaggio delle quote societarie del Palermo da Zamparini a Baccaglini, o meglio a YW&F Global limited, non è arrivato entro il 30 di aprile, data indicata nel preaccordo tra il patron friulano ed il presidente in pectore del club rosanero.

La data slitterà di qualche giorno, infatti, come lo stesso Paul Baccaglini tiene a precisare: “Purtroppo ci sono problemi logistici legati alle banche – ha detto il nuovo numero uno del Palermo –. In questo mese abbiamo dovuto fare i conti con le vacanze di Pasqua, con il 25 aprile e adesso con il Primo maggio. Tutte giornate lavorative, che ci sono venute a mancare”.

Eppure, nonostante il ritardo, nessun allarme con Baccaglini che dovrebbe rilevare il 100% delle quote del club di viale del Fante entro la fine della prossima settimana, chiudendo un’era a Palermo e aprendone un’altra firmata YW & F Global limited.