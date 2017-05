Palermo. Ennesima condanna per lo scandalo del sangue infetto

-Redazione– La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, ha condannato lo Stato Italiano, attraverso il Ministero della Salute, al pagamento di quasi 250.000,00 in favore del sig. G.D. assistito dagli avvocati palermitani Ermanno Zancla e Chiara Carlozzo, per essersi ammalato di HCV, a causa della trasfusione a cui lo stesso era stato sottoposto nell’anno 1967 presso l’Ospedale dei Bambini G. Di Cristina di Palermo.

Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto insussistente la responsabilità del Ministero convenuto, perche, a suo dire, all’epoca della trasfusione, lo Stato Italiano non era a conoscenza dell’esistenza del virus e non era pertanto in grado, non avendone i macchinari, di testare il sangue destinato alle trasfusioni.

La Corte di Appello ha invece capovolto la precedente decisione affermando la responsabilità dello Stato Italiano.

Ed invero, tramite la nomina di un consulente medico-legale, disposta dalla Corte di Appello, si è potuto accertare, anche in base alle normative già vigenti all’epoca delle trasfusioni, che lo Stato Italiano era nelle condizioni di verificare se il sangue e i suoi derivati potessero comportare il contagio di virus altamente mortali e che gli stessi, dunque, fossero in grado determinare la contrazione di gravissime patologie.

Si tratta dell’ennesima tappa di un cammino di giustizia , ha affermato l’avvocato Ermanno Zancla, ed infatti si va affermando sempre di più l’orientamento giurisprudenziale, già da tempo asserito nel mondo scientifico, che colloca la responsabilità dello Stato italiano, per aver provocato la contrazione di malattie gravissime e il decesso di migliaia di vittime, sin dalla seconda metà degli anni 60.