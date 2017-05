Papa Francesco: “Nella Chiesa ci sono ipocriti dalla doppia vita”

-Redazione– Un clamoroso attacco di Papa Francesco, secondo il quale “nella Chiesa c’è chi usa la rigidità per coprire debolezze, peccati, malattie della personalità e per bastonare. Ipocriti dalla doppia vita“.

Parole durissime, nessun nome, anche se a qualcuno in Vaticano staranno fischiando le orecchie. Parole pronunciate nell’omelia della messa mattutina nella cappella di Casa Santa Marta.

Prima della conversione sulla via di Damasco, ha ricordato, San Paolo, che all’epoca si chiamava Saulo, “era rigido ma onesto. Oggi nella Chiesa – invece – tanti sono caduti nella tentazione della rigidità“, e “alcuni sono buoni, ma altri no. Saulo a Damasco voleva condurre in catene uomini e donne cristiani. Almeno lasciava vivi i bambini. Oggi nemmeno questo. Dopo l’incontro con Cristo e con il suo linguaggio di mitezza, lo zelante e rigido Saulo cominciò a predicare la nuova via”.