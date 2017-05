Passengers. Soli nello spazio

–Maurizio Di Gioia– La sovrappopolazione sulla Terra ha costretto l’umanità a colonizzare nuovi mondi in cerca di spazio vitale dove potersi espandere demograficamente. Grazie a un nuovo motore è divenuto possibile muoversi a una velocità pari alla metà di quella della luce. Se da un lato i viaggi interstellari sono divenuti molto più brevi, la loro durata è rimasta comunque eccessiva, soprattutto se rapportata con quella della vita del singolo essere umano. Per risolvere questo ulteriore ostacolo è stato necessario utilizzare la tecnologia dell’ibernazione, un sistema che consente ai passeggeri delle astronavi di dormire per tutta la durata della traversata risvegliandosi al momento dell’arrivo come se non fosse passato neanche un giorno.

Sulla Avalon qualcosa però va storto: dopo trenta dei centoventi anni di viaggio previsti, una delle capsule si attiva ridestando il proprio ospite. Si tratta del meccanico Jim, uno dei cinquemila che avrebbero dato vita a una nuova società sulla colonia. Unico essere vivente sveglio sull’intera nave, deve fare i conti con la solitudine, con la mancanza di contatto umano e con un isolamento forzato che mette a dura prova la sua psiche. Almeno fino a quando non viene svegliata Aurora, giovane quanto bella giornalista e scrittrice.

Tra i due nasce un rapporto molto profondo, in parte forzato dalla loro solitudine. Il tempo passa con la coppia che trascorrere i giorni, uno dopo l’altro, sfruttando tutte le attrattive che l’astronave offre loro ma facendo allo stesso tempo i conti con alcuni malfunzionamenti sempre più gravi e frequenti.

Passengers è un ottimo film di fantascienza che si colloca sulle orme di quell’Interstellar che è diventato capolavoro assoluto del genere. Con questa pellicola che alterna azione a risvolti romantici, l’attenzione viene puntata sui due protagonisti senza però mai dimenticare quei dilemmi etici e morali che sono parte dell’umanità, così come le esigenze dell’essere umano, che volente o nolente necessita di contatto fisico ed emotivo con altre persone.

Il lavoro di Jennifer Lawrence è davvero ottimo, ma ancora migliore è quello di Chris Pratt, sempre più stella del nuovo panorama hollywoodiano. I due attori sono chiamati a fare gli straordinari dando fondo a tutto il carisma che possiedono per coinvolgere lo spettatore: nelle quasi due ore di pellicola sono pochissime le scene in cui sono presenti altri personaggi.

La versione home-video che la Universal distribuisce sul mercato italiano offre tra gli altri formati anche un dvd con doppio disco: sul primo, oltre al film, sono presenti alcuni extra interessanti come le papere, le interviste con gli attori, la progettazione e la realizzazione dell’astronave Avalon nonché quattro brevi video che altro non sarebbero che gli spot pubblicitari della società che ha organizzato il viaggio interstellare. Sul secondo disco si sviluppa invece il making of del film, approfondimento capace di solleticare la curiosità degli spettatori più attenti.

Titolo: Passengers

Distributore: Universal