Peppino Impastato: il ricordo

-Redazione– Ricorre l’anniversario dell’omicidio di Peppino Impastato.

Omicidio che per ben diciotto anni hanno tentato di configurare come un incidente finito con un suicidio, come un maldestro atto terroristico, mentre il ragazzo si accingeva a preparare un attentato.

E così era stato archiviato per diciotto lunghissimi anni, con il marchio infamante atto sovversivo contro lo Stato italiano.

Nel 1996, grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in particolare, il quale inizia a collaborare proprio in quell’anno, la Procura di Palermo, retta da Gian Carlo Caselli, riapre il fascicolo, per arrivare alle condanne di mandanti ed esecutori materiali del delitto fino alla conferma in Cassazione.

Mamma Felicia e il fratello Giovanni ottengono finalmente giustizia.

Per quel delitto di mafia Tano Badalamenti viene condannato all’ergastolo e Vito Palazzolo a trent’anni di reclusione.

Il direttore la redazione e i collaboratori di Articolotre si stringono a Giovanni Impastato nel ricordo indelebile di Peppino