Prey. Il binomio Bethesda e Arkane Studios colpisce ancora

–Maurizio Di Gioia– Il binomio Bethesda e Arkane Studio torna a far parlare di sé dopo l’acclamato successo registrato precedentemente con Dishonored. Questa volta il merito è di Prey, un titolo che molti videogiocatori potrebbero aver già avuto modo di conoscere nel lontano 2006, quando uscì per la prima volta. Ora, con questo nuovo appuntamento, la software house del Maryland ha deciso di ripartire da zero, di creare un nuovo inizio.

Siamo in un universo alternativo in cui la corsa spaziale ha goduto di uno sviluppo ben diverso rispetto a quello che conosciamo: attorno alla Luna è stata costruita una importante stazione spaziale per la ricerca, Talos I. Nel 2032 il malcapitato protagonista, Morgan Yu, dovrà fare i conti con la presenza dei poco pacifici Typhon, una razza aliena misteriosa e ostile.

Grazie a un artificio narrativo, Arkane Studio ha deciso di non spiegare tutto sin dal primo momento: visto che il protagonista non ha memoria degli ultimi tempi, dovrà non solo sopravvivere in un ambiente letale dove la morte è una presenza costante, ma anche cercare di comprendere la situazione e gli avvenimenti che hanno portato a questo punto. La colpa dell’amnesia è dovuta ai Neuromod, uno strumento in continua evoluzione che si sta sviluppando proprio sulla stazione spaziale: tramite una iniezione diretta è possibile assimilare nuove conoscenza in un attimo. La rimozione di questa capacità porta però alla perdita dei ricordi di quanto avvenuto successivamente al momento della puntura.

A sorprendere Morgan Yu sono le diverse tipologie di alieni: da quelli più piccoli ma capaci di mimetizzarsi nell’ambiente circostante assumendo la forma di oggetti comuni, a quelli più grossi e possenti che sembrano uscire direttamente dagli incubi, grazie alla loro forma non ben delineata e netta.

I combattimenti richiedono una certa attenzione sia perché le munizioni non è che abbondino, sia perché alcuni avversari sono davvero ostici da buttare giù solo con qualche colpo ben assestato. L’attacco diretto a volte non è la soluzione migliore: in certi casi risulterà molto più importante riuscire a sfruttare a proprio vantaggio l’ambiente circostante oppure trovare strade secondarie che aggirino l’ostacolo che ci si para di fronte.

Svolgere le missioni primarie e quelle secondarie, soffermarsi a leggere fogli e volumi, dare un’occhiata alle mail sono elementi utili per raccogliere quante più informazioni possibili sull’universo narrativo e sugli eventi intercorsi. Una nota di merito spetta anche all’interessante test psicologico che viene effettuato e che effettivamente sottolinea l’importanza dell’aspetto morale nelle scelte da intraprendere di fronte a situazioni estreme.

Le decisioni prese nel corso dell’avventura si ripercuoteranno sul finale di gioco, determinando un certo epilogo anziché un altro. Anche l’approccio del giocatore avrà modo di influenzare l’evoluzione della trama e la durata stessa dell’avventura.

L’esplorazione diventa un aspetto importante non tanto per recuperare informazioni ma anche per raccogliere tutti quegli oggetti utili a essere riciclati per poi venire trasformati in strumenti o munizioni essenziali alla sopravvivenza del protagonista. I nemici si basano su una intelligenza artificiale capace di mettere a dura prova il giocatore; l’ambiente molto isolato lascia che la tensione sia sempre elevata tanto da rendere ogni stanza da esplorare un luogo capace di generare paura. Il level design è ben fatto, l’ambiente in cui muoversi evidenziato con uno stile unico che sottolinea elementi del passato mischiati a una visione lussuosa del futuro, in netto contrasto con la desolazione e la morte portata dagli alieni.

Prey è di fatto un titolo tripla A.

Titolo: Prey

Distributore: Bethesda